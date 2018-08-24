Ser mesário na eleição vale como critério de desempate em concursos

Mesários também ganham dias de folga Crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil

Os brasileiros convocados para exercer a função de mesário nas eleições têm direitos que vão além das folgas que ganham por trabalhar no pleito: o serviço pode valer como critério de desempate em concursos e como atividade curricular complementar, no caso de estudantes universitários.

Para ser mesário, o eleitor é convocado por comunicado oficial da Justiça Eleitoral, mas também podem se inscrever voluntariamente pelo site do Tribunal Regional Eleitoral. Uma vez convocada, a pessoa é obrigada a trabalhar nas eleições.

A participação como mesário pode render pontuação extra em concursos públicos ou como critério de desempate, caso haja essa previsão no edital.

FOLGA

Além disso, quem trabalha nas eleições para a Justiça Eleitoral ganha dois dias de folga para cada dia trabalhado como mesário, como explica o presidente da comissão de treinamento de mesários do TRE, Leonardo Penedo Prezotti. "Geralmente os cartórios também convocam para treinamento antes para ver se ele tem capacidade para exercer as funções. Por conta das convocações para esses treinamentos, ele também tem direito às folgas proporcionais", ressalta ele.

Não podem ser mesários os candidatos e os parentes deles, ainda que por afinidade, até o segundo grau, assim como os funcionários com cargos de confiança do Executivo e filiados de partidos.