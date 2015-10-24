"Sentimento de impotência", diz candidato que perdeu o Enem por atraso, em Vitória; correria marcou primeiro dia

Muito corre corre para não ficar de fora dos locais de prova no primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), realizado neste sábado. Os portões foram fechados às 13 horas e alguns candidatos não conseguiram chegar a tempo. Em Vitória, o estudante João Vitor Pedrosa Martins dos Santos, 22 anos, chegou dois minutos após o horário e não pôde fazer a prova.

Morador da Serra, ele afirma que saiu de casa por volta das 11 horas, mas o ônibus não passou e o trânsito estava ruim. Esta era a segunda vez que o jovem, que tem o sonho de cursar Letras, faria a avaliação. Depois de correr muito e encontrar os portões fechados, João Vitor desabafou, “Além do cansaço, o sentimento é de impotência. Não sei o que será de mim no ano que vem”, disse à Rádio CBN.

Em todo o Espírito Santo, são 153.885 candidatos na edição do exame deste ano. Para não perder a hora e ficar preso no trânsito, que era complicado nos horários próximos ao início da avaliação, muitos candidatos chegaram cedo nos locais de prova. Em frente ao campus do Ifes, na Avenida Vitória, um grupo de jovens adventistas ofereciam mensagens motivadoras aos estudantes. Com cartazes com a pergunta “Posso orar por você?”, eles permaneceram no local até que os portões fossem fechados. Segundo uma das integrantes do grupo, Taís Castilho, a oração era feita para todos os candidatos.

Crescimento

Por volta das 12h30, Lucimara da Silva Teixeira, 45 anos, que realiza o Enem pela segunda vez, já estava no local de prova. Atualmente ela é agente endemias no município de Vila Velha e trabalha no combate à Dengue, mas o sonho dela é ser enfermeira. “Quero estudar mais porque gosto de ajudar os outros, ser prestativa”, disse.

Junto com ela estava a filha, que já está na faculdade, mas fazia o Enem pela terceira vez apenas para incentivar a mãe. “Sinto muito orgulho dela por estar tentando seguir uma nova carreira”.

Endereço

Durante o primeiro dia, muitos candidatos também se confundiram em relação aos locais de prova, como CET-Faesa e a Faesa, em Vitória. Maria da Penha Borges, de 47 anos, que tenta o Enem pela segunda vez, descobriu, faltando apenas cinco minutos para o fechamento dos portões, que estava no lugar errado.