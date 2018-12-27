Sentimento de consternação marca velório de Gerson Camata

Velório do ex-governador Gerson Camata Crédito: Ricardo Medeiros

O sentimento de consternação marcou a despedida do ex-governador Gerson Camata, assassinado nesta quarta-feira (26), por um ex-assessor, em plena luz do dia em um dos bairros mais movimentados de Vitória, a Praia do Canto.

Entre familiares e parentes, além de políticos, amigos e eleitores, cinco mil pessoas passaram pelo velório ocorrido no Salão São Thiago, no Palácio Anchieta, sede do Governo do Estado. Antes mesmo da abertura, marcada para as 8 horas, muitas pessoas já se aglomeravam em um fila que se formou na calçada do palácio para acompanhar e dar o último adeus ao político capixaba, que morreu aos 77 anos após ser baleado.

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A ex-deputada federal Rita Camata, esposa de Gerson, chegou cedo e bastante abalada, de cabeça baixa e amparada por um dos filhos do casal.

Paulo Hartung, governador do Espírito Santo, que decretou luto oficial de sete dias no Estado, disse que Camata foi uma inspiração para ele e para muitos outros políticos capixabas.

"Vendo ele fazer campanha eu aprendi muito. Veio para o Governo e fez um governo realizador, um governo alegre. A marca principal do governo de Camata foi trazer de volta a autoestima para o nosso Estado", comentou.

Velório do ex-governador Gerson Camata Crédito: Ricardo Medeiros

Renato Casagrande, governador eleito do Espírito Santo, destacou a capacidade de Camata de dialogar com os adversários. "Ele fazia a política com muita leveza. A gente que vive uma política com tanta intolerância, com tanta impaciência e Camata dava leveza", ressaltou.

Lideranças religiosas também marcaram presença na despedida. Entre elas, o Arcebispo Emérito de Vitória, Dom Luiz Mancilha. "Não é só a família que sofre. É o povo capixaba que sofre porque foi um político de renome que prestou um excelente serviço ao Espírito Santo", disse o religioso.

Muito abalados, poucos parentes fizeram comentários sobre a morte. Um sobrinho do ex-governador, o professor Rodrigo Paste, lembrou do último contato que teve com o tio, no Natal, um dia antes dele ser brutalmente assassinado: "Passamos um Natal maravilhoso, em família. Nos reunimos, brincamos. O tio estava sempre alegre, como era uma marca dele. E aí veio essa noticia que destrói uma história linda, de trabalho, de luta e de honestidade"

O assassino confesso é Marcos Venício Moreira Andrade, de 66 anos, preso em flagrante, minutos após o homicídio. Marcos trabalhou como assessor por 19 anos com Camata. A relação de confiança foi rompida de maneira conflituosa. Há dez anos, em 2009, Marcos denunciou um suposto caixa 2 de Camata ao jornal "O Globo". Na época com 56 anos, Marcos relatou mesadas de empreiteiras, recibos falsos de contas eleitorais e obrigação imposta a funcionários para que pagassem, com salários do Senado, despesas do então senador.

Camata sempre declarou que as acusações não eram verdadeiras. Também dizia que o ex-funcionário sofria de problemas psicológicos que comprometiam as alegações. As acusações de Marcos foram consideradas sem substância pela Justiça, que acabou o condenando a pagar indenização a Camata.