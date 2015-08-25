Sentença de morte do juiz foi após Alexandre algemar Ferreira, diz delegado em julgamento

O depoimento do delegado Danilo Bahiense abriu o segundo dia de julgamento dos acusados de mando do assassinato do juiz Alexandre Martins de Castro Filho, ocorrido em 2003. Sentam no banco dos réus o coronel da reserva da PM, Walter Gomes Ferreira e o ex-policial civil Cláudio Luiz Andrade Baptista, o Calú.

O delegado, que na época dos fatos era era titular da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHHP), depôs por quase três horas como testemunha de acusação arrolada pelo Ministério Público (MP). Bahiense afirmou que a "sentença de morte do juiz veio após Alexandre mandar algemar Ferreira em frente às câmeras".

Your browser does not support the audio element. Sentença de morte de juiz foi após Alexandre algemar Ferreira, diz delegado em julgamento

Bahiense se referia à época em que um dos réus, o coronel Ferreira, foi transferido para um presídio federal da Papudinha, no Acre. O caso teve ampla cobertura da imprensa. O procedimento foi tomado pelo juiz Alexandre Martins. O magistrado julgava que haveria muita influência do militar em crimes encomendados no Espírito Santo, mesmo após a prisão de Ferreira.

Leopoldo

Em depoimento no júri, Bahiense afirmou que acompanhou um inquérito do juiz Antônio Leopoldo Texeira, o terceiro acusado de mando no processo do assassinato de Alexandre Martins. Este inquérito judicial foi conduzido pelo desembargador Pedro Valls Feu Rosa.

Leopoldo teria confirmado a ligação dele com Calú e Ferreira nesta investigação, segundo o delegado. A testemunha de acusação afirmou que o juiz teria reconhecido a participação em esquemas de extorsão para poupar a vida dos extorquidos. Leopoldo teria dito, ainda, que as extorsões chegavam a R$ 1 milhão.

O delegado contou ainda que foi uma suposta amante do coronel Ferreira, moradora de Pancas, identificada como Kellen, que confidenciou ao juiz Leopoldo a prisão do coronel em frente às câmeras, e que isso teria determinado a morte do juiz Alexandre. Ferreira, segundo a mulher, teria se sentido humilhado pelo ato. À época, Leopoldo se negou a assinar o inquérito temendo pela vida dos familiares de Pancas.

Investigação policial

Bahiense declarou ainda que atuou efetivamente na investigação dos executores do juiz e dos intermediários do crime e que já nessa época havia indícios do envolvimento do Coronel Ferreira e de Calú como mandantes do assassinato. Segundo o delegado, os nomes dos réus foram incluídos na conclusão do inquérito policial da morte de Alexandre, conduzido pelo Núcleo de Repressão às Organizações Criminosas (Nuroc).

Ele informou que, desde antes do crime, já ouvia histórias que ligavam o nome de Walter Gomes Ferreira a práticas de extorsão. De acordo com o depoimento, ele só começou a investigar o réu a partir de 2001, por conta de uma denúncia realizada por um sindicalista que sofria extorsões do coronel.

Conversa com imprensa

Após prestar o depoimento, Bahiense foi liberado pelo Tribunal do Júri e falou com a imprensa. Na ocasião, ele avaliou sua participação como testemunha de acusação. "Foi tranquilo. O que foi perguntado nós respondemos. E agora as demais testemunhas estão aí para serem ouvidas. Na nossa visão houve crime de mando, não tenho dúvidas disso", disse.

O pai da vítima, o advogado Alexandre Martins de Castro, disse ter ficado satisfeito com o depoimento do delegado. "No julgamento de hoje ficou muito comprovado a ligação entre o juiz Leopoldo, o Coronel Ferreira e o Calú em crimes de extorsão. E, às vezes, nesses crimes à mão é pesada e acaba matando. Eu não tinha dúvidas e agora tenho uma certeza ainda mais robusta sobre a culpabilidade dos réus", afirmou.

Leopoldo

O juiz aposentado Antônio Leopoldo esteve nesta terça-feira (25) na Rede Gazeta e rebateu tudo o que foi dito pelo delegado Danilo Bahiense a seu respeito durante o depoimento. Reiterou que não assinou o depoimento a que o delegado se referiu.

Já sobre o depoimento do primeiro dia, do juiz Carlos Eduardo Ribeiro Lemos, Leopoldo negou que tenha transferido o preso Manoel Correia para Cachoeiro, onde este acabou assassinado. Disse ainda que a inscrição “Leo” em uma agenda encontrada na casa de Calú durante uma busca e apreensão fazia referência ao advogado do réu, de nome Leonardo, e não a ele, juiz Antônio Leopoldo.

Ouça e leia também

Vítima

Na época em que foi morto, aos 32 anos, juiz Alexandre Martins combatia o crime organizado no Estado. Ele, juntamente com os magistrados Rubens José da Cruz e Carlos Eduardo Lemos, denunciou um esquema de corrupção montado em sua vara de atuação, a 5ª Vara Criminal de Vitória - Execuções Penais.