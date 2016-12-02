Senadores capixabas querem mudanças no pacote anticorrupção aprovado na câmara

Os senadores capixabas Magno Malta (PR) e Rose de Freitas (PMDB), afirmaram que não vão votar pela aprovação do pacote anticorrupção, caso ele não passe por modificações no Senado. Segundo os parlamentares, o principal ponto que precisa ser modificado é punição para juízes e membros do Ministério Público por abuso de autoridade. O projeto já está tramitando no Senado e deve ser apreciado ainda este mês.
O pacote reúne um conjunto de medidas de combate à corrupção propostas pelo Ministério Público Federal e avalizadas por mais de 2 milhões de assinaturas de cidadãos. Na madrugada da última quarta-feira (30), os deputados aprovaram diversas modificações no texto que saiu da Comissão Especial. Diversas propostas foram rejeitadas e outros temas polêmicos foram incluídos.
O relator da matéria foi o deputado Onyx Lorenzoni (DEM-RS). Das 10 medidas originais, somente quatro passaram. Foram retirados do projeto propostas como acordo de leniência, enriquecimento ilícito de funcionários públicos e acordos entre defesa e acusação.
Senadores capixabas querem mudanças no pacote anticorrupção na Câmara
Foram aprovados pontos como crime para caixa dois eleitoral, abuso de responsabilidade de juízes e membros do MP e aumento das penas para crimes hediondos.
De acordo com a senadora Rose de Freitas, o projeto foi protocolado na Casa em regime de urgência, mas o pedido não foi aprovado. A senadora destaca que o pacote precisa ser debatido entre os parlamentares para depois seguir para votação.
De acordo com Rose, um ponto que precisa ser revisto é a punição para juízes. Ela acredita que quem trabalha para combater à corrupção precisa ter um respaldo legal. “É preciso ter uma medida protetora de que esse trabalho continue. Não acho que nada do que está no projeto atrapalhe a operação Lava Jato, mas se tem a tentativa de acertar a Lava Jato e outras operações, isso tem que ser tratado com muito zelo e muito cuidado”, contou.
Magno Malta chamou o pacote anticorrupção aprovado na câmara de “aberração”. Ele destacou que a proposta precisa ser modificada no Senado. “Aquelas 10 medidas anticorrupção passou a ser medidas contra a Lava Jato, o judiciário e o Ministério Público. A sociedade não é tola para engolir aquela anomalia que fizeram lá”, afirmou.
Projeto
O projeto anticorrupção está em análise na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado, onde deverá ser debatido antes de ser votado pelo plenário. O senador Ricardo Ferraço (PSDB) não atendeu a ligação da reportagem para falar do projeto.