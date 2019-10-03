Senador Marcos do Val tem alta após dois dias internado da UTI

O senador Marcos do Val (Podemos) no hospital, na Serra Crédito: Twitter Marcos do Val

O senador Marcos do Val (Podemos) recebeu alta na noite desta quarta-feira (2), após dois dias internado por problema cardíaco . O parlamentar sentiu-se mal na terça-feira (1º) e foi levado para a UTI do Vitória Apart Hospital, na Serra. Ele já deixou a unidade e permanecerá em casa, em Vitória.

Em nota enviada nesta quinta-feira (3), a assessoria de imprensa do senador informou que ele passou "por um exame de cateterismo, que afastou a necessidade de cirurgia". "Foi detectada, porém, uma anomalia em uma de suas artérias coronárias. A doença arterial coronariana é causada pelo estreitamento de uma ou mais dessas artérias e pode bloquear o fluxo sanguíneo no coração", afirmou a nota.

Your browser does not support the audio element. Senador Marcos do Val tem alta após dois dias internado na UTI

“Depois da semana na UTI, chega os resultados dos exames cardíacos. Alguns bem desanimadores, mas outros com boas notícias. Meu coração foi diagnosticado com uma anomalia que vai requerer muitos cuidados principalmente nas atividades físicas e no estresse do trabalho”, publicou nos seus perfis nas redes sociais.

Do Val agradeceu as orações e disse ainda que continuará o seu trabalho em Brasília.

“Isso não vai significar recuar dos objetivos de mudar nosso Brasil, de parar a guerra contra as injustiças, só mudarei as estratégias. Um recado aos meus, aos nossos inimigos de Brasília, a luta vai recomeçar! Obrigado pelas orações!”