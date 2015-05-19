O Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) emitiu o primeiro aviso meteorológico para ocorrência de chuvas fortes em 2015. O instituto comunicou o alerta pois até o final desta semana deve chover de forma volumosa em diferentes municípios, principalmente em locais próximos ao litoral do Estado.O tempo chuvoso começou no último final de semana, quando choveu um terço do esperado para o mês em Vitória, de acordo com o meteorologista do Incaper, Bruce Pontes. Na Grande Vitória o local onde mais choveu foi no município da Serra, enquanto nos municípios de São Mateus e Aracruz choveu praticamente todo o esperado para o mês de maio.

Your browser does not support the audio element. Semana começa com o primeiro alerta de temporais no Estado em 2015

Já a chuva que está por vir, deve atingir toda a faixa leste do litoral do Estado, de Presidente Kennedy a Conceição da Barra.

“A validade do aviso vai de segunda-feira à noite, até quinta-feira ao longo do dia. A chuva tende a ser mais intensa na terça-feira e na quarta-feira, mas na quinta ainda chove, diminuindo um pouco a intensidade, e na sexta também chove mais um pouco. Uma abertura de sol ou outra pode acontecer, e essa chuva deve atingir todo Estado, mas ela só deve ser mais intensa nas áreas mais próximas ao mar”, explicou à Rádio CBN Vitória.

A explicação para as chuvas é um sistema de alta pressão no oceano, que faz com que os ventos soprem do mar em direção à costa e favorece a formação de muitas nuvens sobre o Espírito Santo, de acordo com Pontes.

“É a entrada de áreas de instabilidade que avançam do mar, e nos próximos dias essa instabilidade que já está avançando do mar vai ser reforçada pela circulação dos ventos entre altos e médios níveis da troposfera”, complementou.