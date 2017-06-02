Motoristas que trafegam pelas principais avenidas de Vitória reclamam da falta de sincronia dos semáforos da cidade. Ouvintes da CBN relataram problemas desse tipo em sinais da Reta da Penha e nas Avenidas Beira Mar e Saturnino de Brito. A reportagem da CBN foi até esses locais nesta sexta-feira (2) para conversar com condutores e pessoas que costumam frequentar esses lugares.

Your browser does not support the audio element. Semáforos sem sincronia irritam motoristas da capital

A gerente de atendimento Helen Poltronieri trabalha na Reta da Penha há dois anos próximo ao Shopping Boulevard. Ela conta que o trânsito fica complicado todos os dias por conta da falta de sincronia dos semáforos. “Quando a gente está na faixa da direita no sentido da Terceira Ponte e o sinal abre em frente ao Centro da Praia, ele fecha em frente à Americanas e demora 'um século' para ir para frente”, disse.

O servidor público Helder Gomes também diz que encontra semáforos sem sincronia desde o Shopping Vitória até a Avenida Dante Michelini, na orla de Camburi. “Quando o movimento é grande e intenso e a gente consegue arrancar, logo a frente tem que parar de novo. Eu acho que isso interfere muito na fluidez do trânsito”, comentou.

Segundo o secretário de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana de Vitória, Tyago Hoffmann, muitos desses problemas acontecem porque praticamente metade dos semáforos da cidade são analógicos. Isso significa que quando eles perdem a sincronia, o conserto precisa ser feito manualmente por duas equipes que atendem toda a cidade com dois caminhões.

De acordo com Tyago Hoffmann, na Reta da Penha e na Beira Mar, no trecho entre o Hospital São Lucas e o cruzamento com a Avenida Leitão da Silva, os sinais ainda são analógicos. Já na Avenida Saturnino de Brito, os semáforos são digitais e podem ser ajustados remotamente por uma central da Secretaria de Transportes.

O secretário acrescenta que o objetivo da prefeitura é substituir todos os semáforos analógicos de Vitória por digitais até o fim do ano. “Nós não temos recursos para instalar em toda a cidade de uma única vez. Nós vamos fazer aos poucos, de acordo com a disponibilidade financeira, de acordo com os semáforos mais críticos. Nós vamos começar pela Reta da Penha. Também tem um cruzamento muito crítico na Dante Michelini com a Norte Sul. Enfim, existe um conjunto de cruzamentos críticos que nós vamos analisar”, explicou.