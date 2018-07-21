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Sem Terminal de Itaparica, movimentação é intensa no de Vila Velha

Na rodoviária de Vila Velha e no Terminal do Ibes, que também receberam linhas do Terminal de Itaparica, o movimento era mais tranquilo na manhã deste sábado

Publicado em 21 de Julho de 2018 às 13:24

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 jul 2018 às 13:24
Movimentação intensa de passageiros no Terminal de Vila Velha neste sábado (21) depois da interdição do Terminal de Itaparica Crédito: Regina Trindade
Após a interdição do Terminal de Itaparica, em Vila Velha, devido ao comprometimento da estrutura, a movimentação é intensa no Terminal de Vila Velha na manhã deste sábado (21). Isso porque das 31 linhas que operavam em Itaparica, 23 foram transferidas para o de Vila Velha.
A interdição do Terminal de Itaparica é por tempo indeterminado. Um laudo divulgado na tarde desta sexta-feira (20) apontou que há falhas no projeto e na execução e que a estrutura corre risco de desabamento. Cerca de 45 mil pessoas por dia, de segunda a sexta, passavam pelo terminal.
Sem Terminal de Itaparica, movimentação é intensa no de Vila Velha
Auxiliar de pedreiro Florisvaldo José dos Santos,de 50 anos, achou que os ônibus ainda passariam dentro do Terminal de Itaparica Crédito: Regina Trindade
O auxiliar de pedreiro Florisvaldo José dos Santos, de 50 anos, ficou sabendo da mudança pelas notícias divulgadas na televisão. Porém, ele ficou confuso e achou que os ônibus ainda entrariam no Terminal de Itaparica. "Fiquei surpreso quando passou direto."
Já Jeneci Honório de Souza acredita que a mudança vai ser complicada a partir do próximo dia útil. "Não tive dificuldades para encontrar a minha linha porque hoje é sábado e está tranquilo. Acredito que na segunda-feira o problema fique pior", comentou.
Os fiscais que trabalhavam no Terminal de Itaparica foram realocados para o de Vila Velha. Dessa forma, os passageiros conseguiam informações com maior facilidade. Porém, na manhã de hoje ainda não havia placas informativas no terminal, o que confundiu muita gente.
A operadora de telemarketing Laisa Siqueira Martinuzzo, de 24 anos, foi uma das passageiras que ficou confusa com a alteração. "Eu sai de casa mais cedo, mas cheguei aqui e achei confuso. Não tinha placa indicativa nas plataformas e me atrasei para o trabalho. Não sabia que o terminal de Itaparica tinha problemas na estrutura.", comenta.
Além do Terminal de Vila Velha, cinco linhas foram transferidas para o Terminal do Ibes e duas foram para a Rodoviária de Vila Velha. Na rodoviária o movimento era muito tranquilo na manhã deste sábado, e não houve confusões. No Terminal do Ibes todas as linhas recebidas já estavam identificadas nas plataformas.

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