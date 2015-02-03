O deputado estadual Theodorico Ferraço (DEM), foi reeleito presidente da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa na sessão preparatória realizada na tarde desta segunda-feira (02). Com uma única chapa, Ferraço foi reeleito com 29 votos. O único que não votou foi o deputado Sérgio Majeski (PSDB). Ele se ausentou do plenário durante a votação, que foi nominal.Compondo a chapa de Ferraço, o deputado Enivaldo dos Anjos (PSD) assumiu a função de1º secretário; Cacau Lorenzoni (PP),assumiu a 2ª secretaria, Raquel Lessa (SDD) ficou como 3º secretária e Bruno Lamas (PSB) como 4º secretário. A deputada Luzia Toledo (PMDB) é a 1ª vice-presidente e Marcos Mansur (PSDB), 2º vice-presidente.Ferraço só conseguiu se eleger como presidente da Casa pela terceira vez consecutiva, porque no final do ano passado os deputados criaram a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Reeleição, que permitia a reeleição em uma legislatura subsequente.

Your browser does not support the audio element. Sem surpresas, Ferraço é reeleito presidente da Assembleia Legislativa

Em 2012, o democrata foi eleito presidente da Casa depois que o então presidente, Rodrigo Chamoun, deixou o cargo para se tornar conselheiro do Tribunal de Contas. Ele ficou no comando da casa de leis por um ano e em 2013 foi reeleito para o biênio 2013-2014. Para continuar à frente da Mesa Diretora, deputados se articularam e aprovaram ainda no ano passado a PEC da Reeleição.

Em discurso, após a reeleição, Ferraço agradeceu a ajuda dos deputados, que permitiu que ele ficasse no poder por mais dois anos. “Queria agradecer de coração aqueles deputados que na legislatura passada assinaram uma PEC que permitiu a possibilidade da minha candidatura e da minha reeleição”, disse.

O presidente Theodorico afirmou que conversou com o deputado Majeski antes da sessão. Ele já tinha informado para Ferraço que não iria participar da votação, por ser contra a reeleição. “Voto é coisa que vem do coração, da vontade. E ele (Majeski) tem uma opinião, ele foi contra a reeleição e queria manter essa opinião. Mas ao invés de votar contra, preferiu se ausentar. Acho que foi uma medida bastante respeitosa”, afirmou à Rádio CBN Vitória.

Ainda na sessão desta segunda, o governador Paulo Hartung (PMDB) mandou uma mensagem para a Assembleia comunicando que o deputado Gildevan Fernandes (PV) é o líder do governo na Casa e Erick Musso (PP) é o vice-líder.