Sem sinal de empresa de celular, Santa Leopoldina enfrenta "caladão"

Casario de Santa Leopoldina Crédito: Prefeitura de Santa Leopoldina

Moradores de Santa Leopoldina, região serrana capixaba, estão sem contato por telefonia móvel da empresa Vivo há cinco dias. Além de não fazer ou receber ligações, os dados móveis (internet) também não estão funcionando, o que deixa parte da população incomunicável. Segundo relatos de moradores, o “caladão da Vivo” começou na tarde da última sexta-feira (15), após um temporal na região.

O funcionário público Felipe Rocha conta essa não foi a primeira vez que clientes da Vivo ficaram sem sinal na cidade, porém, desta vez, o problema já ocorre a muitos dias. Ele, que está em Vitória, conta que está tendo dificuldades para se comunicar com a família que está em Santa Leopoldina.

Rocha conta que muitos moradores da cidade se desfizeram do telefone fixo, por isso, o celular é o único meio de comunicação. O receio de Felipe é alguém precisar de socorro e não conseguir pela falta de sinal de celular.

“Se eu, por exemplo, passo mal, e preciso do meu telefone para pedir socorro, vou conseguir falar com quem? Vou ter que voltar naquela época em que eu pego o carro e vou até o hospital. E se eu não tenho carro. Como é que vou ligar para os Bombeiros, para o hospital ou até mesmo para a polícia para pedir socorro?”, indagou.

Segundo Felipe, a família dele tem um comércio na cidade e faz vendas pelo telefone e internet. Porém, como o celular não está funcionando, o trabalho está comprometido. “Isso atrapalha muito as nossas vendas. Dependemos das vendas pela internet, além do comércio local”, disse.

Um ofício foi enviado à operadora pela falta de comunicação em Santa Leopoldina, de acordo com o deputado estadual Fabrício Gandini (PPS). Ele explica que o Ministério Público pode ser acionado.

“Diversos moradores de lá nos relataram este problema. Por ser um serviço de concessão, tem de ser prestado continuamente, então, decidimos entrar com esse pedido a Vivo e estamos estudando a possibilidade de acionar o Ministério Público porque há interesse coletivo e já há a interrupção a alguns dias”, afirmou.