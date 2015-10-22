Sem recuperar vazão, lista de cidades com racionamento de água pode aumentar no Espírito Santo

Se a chuva não vier e o período de estiagem se prolongar, a Agência Estadual de Recursos Hídricos (Agerh) não descarta que novos municípios entrem na lista de racionamento de água. A situação já atinge regiões de 13 cidades capixabas. A estimativa é do presidente da agência, Paulo Paim.

"A perspectiva é que mais municípios entre nesta listagem, sobretudo da metade Norte do Estado. As previsões são de que nesse fim de semana venha uma frente fria e nós vamos ter uma chuva um pouco mais volumosa. Não vai resolver o problema, mas vai amenizar", disse à Rádio CBN Vitória.

Jucu e Santa Maria

Com a diminuição da vazão dos rios Santa Maria da Vitória e o rio Jucu, que abastecem a Grande Vitória, houve um temor se os municípios da região entrariam na lista de racionamento e corriam o risco de desabastecimento. Segundo Paim, os comitês dessas bacias hidrográficas estão se organizando para evitar a situação e diminuir os impactos da seca.

O Comitê do Jucu fecha na próxima quarta-feira (28), o primeiro acordo de cooperação comunitária, segundo Élio de Castro, presidente do comitê. "Ontem, o Rio Jucu ficou abaixo dos níveis críticos. Não posso dizer se o mais baixo da história, mas é muito baixo. Nesse cenário de crise que estamos vivendo, é um sinal que o quadro é muito difícil. O que nós entendemos hoje é que é urgente que a gente consiga mesmo usar a água de forma racional, para conseguir atravessar esse período", disse.

Na medição feita nesta quarta-feira (21), o registro de vazão foi de 4.953 litros por segundo. Para ser considerada crítica, a vazão deve ser de 5.292 litros por segundo.

O Rio Santa Maria também registrou vazão abaixo da quantidade considerada crítica. Porém, o presidente do Comitê da Bacia do Rio Santa Maria da Vitória, Roberto Dias Ribeiro, não acredita em desabastecimento na Grande Vitória.

"Durante o inverno tivemos chuvas que permitiram a recuperação do manancial que temos, o Reservatório de Rio Bonito, que hoje é a reserva de água para Grande Vitória. Acredito que tenha uma sustentação até fevereiro e março do ano que vem. Em alguns locais, vai ter desabastecimento sim, mas nos centros urbanos maiores não. A questão são os pontuais: os que dependem de nascentes e poços, sim. Mas, os que dependem do curso normal do Santa Maria da Vitória e seus afluentes, não vamos ter dificuldade até meados do ano que vem de abastecimento humano", disse.