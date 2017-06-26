Fila no Cadastramento Biométrico em Vila Velha Crédito: Caíque Verli | CBN Vitória

No primeiro dia de cadastramento biométrico na central de atendimento montada no Shopping Boulevard, em Vila Velha, uma insatisfação entre os eleitores: os idosos não tinham preferência na fila para pegar senha. Pela manhã, na primeira hora de atendimento, mais de 70 pessoas estavam na fila. O serviço foi disponibilizado pelo Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES) para acelerar o trabalho de cadastro biométrico no município.

Your browser does not support the audio element. Sem preferência na fila, idosos desistem de cadastro biométrico

O idoso José Brambila, de 77 anos, que deseja votar mesmo não sendo obrigatório para a faixa etária dele, desistiu de fazer o cadastro por ausência de um atendimento preferencial na fila. "Tamanho da fila: não dá para esperar não. Fila muito grande, pelo que eu vi no jornal e na televisão, era de 12 minutos. Não dá para esperar não", reclamou Brambila.

A falta de uma fila exclusiva para idosos e deficientes gerou reclamação também entre os mais novos. O comerciante Douglas Pinheiro não gostou nada quando viu os idosos indo embora. "Não está tendo preferência. Só tem preferência depois que fizer um pré-cadastramento ali na frente. Já teve idoso que retornou para casa", lamentou.

MUDANÇA SERÁ AVALIADA

O coordenador da Central Biométrica de Vila Velha, Marcos Roberto Sousa, disse que a operação no local segue os procedimentos que são feitos em outros órgãos públicos, mas que vai avaliar uma mudança no atendimento. "Vou avaliar porque o normal de todos atendimentos, em banco, na farmácia Cidadã, você tem uma fila para pegar a senha normal ou preferencial", comentou.

O idoso José Brambila, de 77 anos, que quer votar mesmo não sendo obrigatório para sua faixa etária, desistiu de fazer o cadastro por ausência de um atendimento preferencial. Crédito: Caíque Verli | CBN Vitória

A central fica na Praça de Alimentação do Shopping e funcionará até janeiro de 2018. Para fazer o cadastro, o eleitor precisa apresentar um documento oficial de identificação e o comprovante de residência.

O cadastramento biométrico é obrigatório na cidade para todos os eleitores entre 18 e 70 anos. Os eleitores que têm o voto facultativo (jovens com 16 e 17 anos e cidadãos com mais de 70) e que queiram participar do processo de eleitoral também deverão fazer fazer o cadastro.

Comerciante Douglas Pinheiro não gostou da fila Crédito: Caíque Verli | CBN Vitória