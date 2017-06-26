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Vila Velha

Sem preferência na fila, idosos desistem de cadastro biométrico

Pela manhã, na primeira hora de atendimento, mais de 70 pessoas estavam na fila

Publicado em 26 de Junho de 2017 às 15:32

Caique Verli

Caique Verli

Publicado em 

26 jun 2017 às 15:32
Fila no Cadastramento Biométrico em Vila Velha Crédito: Caíque Verli | CBN Vitória
No primeiro dia de cadastramento biométrico na central de atendimento montada no Shopping Boulevard, em Vila Velha, uma insatisfação entre os eleitores: os idosos não tinham preferência na fila para pegar senha. Pela manhã, na primeira hora de atendimento, mais de 70 pessoas estavam na fila. O serviço foi disponibilizado pelo Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES) para acelerar o trabalho de cadastro biométrico no município.
Sem preferência na fila, idosos desistem de cadastro biométrico
O idoso José Brambila, de 77 anos, que deseja votar mesmo não sendo obrigatório para a faixa etária dele, desistiu de fazer o cadastro por ausência de um atendimento preferencial na fila. "Tamanho da fila: não dá para esperar não. Fila muito grande, pelo que eu vi no jornal e na televisão, era de 12 minutos. Não dá para esperar não", reclamou Brambila.
A falta de uma fila exclusiva para idosos e deficientes gerou reclamação também entre os mais novos. O comerciante Douglas Pinheiro não gostou nada quando viu os idosos indo embora. "Não está tendo preferência. Só tem preferência depois que fizer um pré-cadastramento ali na frente. Já teve idoso que retornou para casa", lamentou.
MUDANÇA SERÁ AVALIADA
O coordenador da Central Biométrica de Vila Velha, Marcos Roberto Sousa, disse que a operação no local segue os procedimentos que são feitos em outros órgãos públicos, mas que vai avaliar uma mudança no atendimento. "Vou avaliar porque o normal de todos atendimentos, em banco, na farmácia Cidadã, você tem uma fila para pegar a senha normal ou preferencial", comentou.
O idoso José Brambila, de 77 anos, que quer votar mesmo não sendo obrigatório para sua faixa etária, desistiu de fazer o cadastro por ausência de um atendimento preferencial. Crédito: Caíque Verli | CBN Vitória
A central fica na Praça de Alimentação do Shopping e funcionará até janeiro de 2018. Para fazer o cadastro, o eleitor precisa apresentar um documento oficial de identificação e o comprovante de residência.
O cadastramento biométrico é obrigatório na cidade para todos os eleitores entre 18 e 70 anos. Os eleitores que têm o voto facultativo (jovens com 16 e 17 anos e cidadãos com mais de 70) e que queiram participar do processo de eleitoral também deverão fazer fazer o cadastro.
Comerciante Douglas Pinheiro não gostou da fila Crédito: Caíque Verli | CBN Vitória
Quem não comparecer dentro do prazo estabelecido, terá o título de eleitor cancelado. A Central funciona de segunda a sexta-feira das 10h às 18h30 e no sábado de 11h até 18h30.

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