Sem policiais nas ruas, mais de 200 lojas são saqueadas e prejuízo no comércio está acima de R$ 3 milhões

O comércio do Espírito Santo teve um prejuízo de mais de R$ 3 milhões somente nesta segunda-feira (6), por conta do fechamento das lojas, em decorrência da falta de policiamento no Estado, e devido aos saques registrados nos estabelecimentos. De acordo com a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Espírito Santo (Fecomércio), até o início da tarde desta segunda, mais de 200 lojas tinham sido saqueadas.

O presidente da Fecomércio, José Lino Sepulcri, destacou, em entrevista à Rádio CBN, que além dos empresários, o Estado também perde, pois a arrecadação tributária cai bastante. “Todos nós sabemos que a principal receita do Estado vem do comércio. Em uma situação como essa, temos um duplo prejuízo. Infelizmente”, disse à Rádio CBN. O presidente da Fecomércio acredita que com a presença das Forças Armadas nas rua, o comércio possa voltar a funcionar normalmente nesta terça-feira (7).

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O prejuízo não fica restrito ao comércio. Segundo o presidente da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes), Marcos Guerra, todo esse cenário prejudica a produção da indústria, pois o trabalhador tem receio de ficar na empresa enquanto sua família está em casa, sem proteção. Guerra disse à CBN que cada dia perdido significa uma queda de 5% na produção mensal.

“É uma perda que você não recupera mais. Se quiser recuperar tem que pagar hora extra, fazer acordo com o trabalhador, então, é muito difícil. Principalmente para indústrias que precisam fazer entrega para o Carnaval”, disse.

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Marcos Guerra avaliou que as reivindicações dos policiais militares são válidas, mas ele acredita que o melhor neste momento seria que eles voltassem para as ruas e, paralelamente, mantivessem as negociações com o Governo do Estado.