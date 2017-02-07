Sem policiais nas ruas, lojas deixaram de vender R$ 200 milhões em mercadorias

A falta de policiamento no Espírito Santo já causa grandes prejuízos para a economia capixaba. Desde o início do protesto de familiares de militares, mais de 200 lojas na Grande Vitória já foram saqueadas, de acordo com estimativa da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Espírito Santo (Fecomércio). Somente com arrombamentos e saques o prejuízo chega a R$ 20 milhões.

De acordo com o vice-presidente da Fecomércio, João Elvécio Faé, durante o fechamento das lojas, os estabelecimentos deixaram de arrecadar cerca de R$ 200 milhões. Além do prejuízo com as vendas, o comércio também perdeu bastante dinheiro com os saques e arrombamentos.

Your browser does not support the audio element. Sem policiais nas ruas, lojas deixaram de vender 200 milhões de reais em mercadorias

“São lojas de eletrodomésticos, joias, perfumaria, roupas de grife. São mais de R$ 20 milhões de prejuízo com as mercadorias, fora os vidros que foram quebrados”, disse à Rádio CBN. O vice-presidente da Fecomércio também destacou que o mês de fevereiro será um dos piores dos últimos anos por causa do fechamento das lojas.

“Teremos uma queda de arrecadação, nas vendas. Acredito que teremos em fevereiro, com relação ao mesmo mês do ano passado, uma queda de 30% nas vendas. Se isso acabar logo, se não acabar, o prejuízo será imensurável”, afirmou.

Ouça a entrevista completa cedida à jornalista Patrícia Vallim