A ausência de policiamento nas ruas do Espírito Santo fez crescer os casos de tentativas de homicídio, arrombamentos e roubos. Desde que o movimento de familiares de policiais militares foi iniciado no sábado (04), impedindo a saída das viaturas para as ruas, foram registrados 15 homicídios no Estado.

Se somados aos registros da última sexta-feira (03), o número de homicídios totaliza 17, igualando as ocorrências de mortes violentas contabilizadas em todo o mês de fevereiro do ano passado. Os dados estão em um relatório da Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp), obtido com exclusividade pela Rede Gazeta. Também houve aumento nos casos de furtos e roubos. No Centro de Vitória, uma loja de eletrodomésticos foi arrombada por dois jovens, na madrugada deste domingo. Eles foram detidos pela Guarda Municipal e encaminhados para delegacia. Os produtos que estavam com os ladrões foram recuperados.

Um trailler da Policia Militar, em Goiabeiras, foi incendiado por criminosos. Não havia ninguém local no no momento do crime. De acordo com testemunhas, um homem parou o carro próximo ao trailler, jogou gasolina no veículo e, em seguida, ateou fogo.

As partidas de futebol entre Desportiva e Espírito Santo e São Mateus e Vitória, válidas pelo Capixabão 2017 e que seriam realizada neste domingo, foram canceladas por falta de policiamento.

Os manifestantes reivindicam, em nome da categoria, melhores salários e condições de trabalho. Muitos deles passaram a noite acampados em frente aos batalhões.

Your browser does not support the audio element. Sem polícia nas ruas, crescem os arrombamentos e homicídios

No 1º BPM, em Vitória, cerca de 20 pessoas com cartazes e apitos obstruem a saída de viaturas. A esposa de um policial militar disse que não há previsão para encerrar o movimento. “A gente só vai ceder depois que o governador fizer mudanças no quadro da PM. Os policiais têm sofrido muito e nós, familiares, também. Eles estão sem reajustes há mais de sete anos”, disse.

Em Vila Velha, a porta do 4º BPM foi o local com maior aglomeração entre os protestos da Grande Vitória. Cerca de 40 pessoas estavam no local na manhã deste domingo.