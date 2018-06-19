Acidente registrado na Rodovia do Contorno Crédito: Silvio/WA

Uma simples ida ao trabalho pode representar um risco para os moradores de bairros da região de Nova Rosa da Penha, em Cariacica. A burocracia para construir as passarelas na Rodovia do Contorno deixa os pedestres no sufoco.

O trecho da BR 101 na região precisa de pelo menos três passarelas para dar segurança aos pedestres, mas conta com apenas uma, segundo os moradores.

Enquanto isso, só de primeiro de janeiro até o dia 14 de junho, a Rodovia do Contorno já registrou 12 atropelamentos de pedestres, mais da metade de todo o ano de 2017, que teve 22 registros.

O presidente da Organização Popular Grande Nova Rosa da Penha, entidade que representa os moradores, Alcelino Mendes, diz que os números são alarmantes e que os dados se devem à lentidão para construir as passarelas. "Na parte da manhã e na parte da tarde, tem um fluxo de gente muito grande, esperando, correndo. Às vezes chega atrasado no trabalho porque não dá tempo de atravessar. É muito carro, a velocidade é muito alta. Se pegar, não escapa não".

Your browser does not support the audio element. Sem passarelas, moradores enfrentam risco para atravessar rodovia

A Eco 101 alegou que o prazo para implantação final dos equipamentos é maio de 2019 e disse que a Rodovia do Contorno de Vitória ainda está em fase de transição com a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), responsável por este processo.

Durante o processo de transferência a Eco101 realiza apenas serviços básicos de manutenção para garantir as condições mínimas de segurança do tráfego. Enquanto o processo não for finalizado, a concessionária afirma que não realiza maiores investimentos no trecho.