Sem pagar aluguel, três quiosques de Camburi têm ação de despejo

Um dos quiosques que ficam na Praia de Camburi, próximo do bairro Jardim Camburi Crédito: Eduardo Dias

A Prefeitura de Vitória entrou com uma ação de despejo contra três quiosqueiros que atuam na Praia de Camburi, na região próxima ao bairro Jardim Camburi. O prazo para os comerciantes deixarem os imóveis venceu na última terça-feira (10), mas o poder público alega que as chaves ainda não foram entregues.

O presidente da Companhia de Desenvolvimento, Inovação e Turismo de Vitória, Leonardo Krohling, afirmou que os empresários não estão pagando o aluguel dos imóveis. Segundo Krohling, somada a dívida dos três quiosqueiros com a prefeitura, o valor é de aproximadamente R$ 300 mil. Agora a administração municipal espera uma decisão da Justiça para saber qual procedimento legal será adotado para a reintegração de posse. Assim, não há previsão para o uso de força da Polícia Militar ou da Guarda Municipal, por exemplo.

Um outro quiosque que fica na mesma região de Jardim Camburi também será desocupado, mas a prefeitura informou que a negociação com o comerciante responsável pelo espaço já foi realizada e a saída dele do imóvel acontece ainda neste mês.

"A posse quem vai determinar é a Justiça, não é a prefeitura que vai lá pegar as coisas dos quiosqueiros. Não temos essa fase (do processo), por enquanto. Eles vão receber as notificações. Nós vamos seguir todos os trâmites legais que são possíveis", destacou o representante da prefeitura.

O servidor público Stephan Miranda do Santos, que tem o costume de frequentar a orla de Camburi para praticar exercícios físicos, acredita que a utilização contínua dos quiosques vai melhorar a qualidade da praia.

"Com essa oportunidade as pessoas vão vir em maior número e vai incentivar as outras pessoas que têm medo, porque vão ver uma maior quantidade de pessoas na praia", opinou o servidor público.

NOVA ADMINISTRAÇÃO

Recentemente uma empresa venceu a licitação para assumir a gestão dos 14 quiosques da Praia de Camburi - incluindo os da ação de despejo. Após o cumprimento das obrigações legais do contrato, o planejamento da prefeitura é para que locais estejam sob nova direção ainda na primeira quinzena do mês de agosto.