Sem pagamentos, funcionários protestam e fecham lojas da Eletrocity

Funcionários da rede de eletrodomésticos Eletrocity fecharam pelo menos três lojas na Grande Vitória, nesta sexta-feira (22), durante um protesto. O motivo seria o atraso no pagamento dos salários. Em alguns casos a falta de pagamento já chega a nove meses, de acordo com os manifestantes. A informação de líderes sindicais dos trabalhadores é que a empresa responsável pela compra da Eletrocity, a Colleman, de São Paulo, que assumiria as dívidas e também realizaria o pagamento dos funcionários, não está cumprindo com a promessa.

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De acordo com o Sindicato dos Comerciários no Espírito Santo (Sindicomerciários-ES), vendedores estão sem receber, em média, há quase seis meses, enquanto os gerentes estão nessa mesma situação há quase oito meses. Além disso, os trabalhadores que estão sendo demitidos não estão recebendo os devidos direitos As lojas na Avenida Expedito Garcia, em Campo Grande, Cariacica, e em dois shoppings em Vila Velha foram locais do protesto.

Gerente de uma loja da rede Eletrocity, Robson Leite Azevedo, está há nove meses sem receber salário e há três anos sem receber suas férias. Ele afirma que os funcionários só irão desocupar as lojas após os pagamentos. "A rede foi vendida para o grupo Colleman, que ficou de assumir todas as dívidas da empresa, pagar os funcionários, salários atrasados, e ficam só na promessa" explicou Robson.

Cláudio Massa é funcionário da empresa e também participou do protesto que aconteceu nesta manhã. De acordo com ele, a Eletrocity começou a atrasar os salários em outubro do ano passado e que além disso estão deixando de realizar outros pagamentos. "Fora isso, eles não estão pagando INSS e não estão depositando nosso fundo de garantir, já tem quase dois anos que eles não deposita. Então, hoje a nossa maior reivindicação é o pagamento dos salários", ressaltou o funcionário.

VENDA DA ELETROCITY

A Colleman Group, uma empresa de São Paulo, comprou a loja de eletrodomésticos Eletrocity, que pertenciam ao grupo Comercial Superaudio Ltda. A transação foi fechada no final de julho. Os valores foram mantidos em sigilo pelos compradores e pelo antigo dono, mas consta no contrato de compra um acerto para que a Colleman assumisse as dívidas de R$ 54,8 milhões da empresa.

A maior parte do que a Eletrocity deve, cerca de R$ 52 milhões, são de dívidas com fornecedores dos produtos e contas de energia. Já os outros R$ 2 milhões são de débitos com os próprios funcionários e pequenos parceiros comerciais.

Procurado pelo portal Gazetaonline, Ronaldo Silva, o CEO da Eletrocity, informou que já está negociando para que os pagamentos dos funcionários sejam acertados, para as lojas permanecerem em pleno funcionamento.