Posto na Rodovia Darly Santos Crédito: Caíque Verli

O navio que traz combustível para os distribuidores do Espírito Santo está parado há cinco dias e só vai atracar no Porto de Tubarão, em Vitória, nesta quinta-feira (12). Vários postos da Grande Vitória estão sem gasolina há dois dias e o preço do combustível disparou - subindo até quase 50 centavos em menos de 24 horas.

Na capital do Estado, existe posto que já não tem nem álcool e nem diesel. Sem nada para vender, o gerente chegou a liberar funcionários do trabalho. A Petrobras não informou qual foi o problema no abastecimento e disse apenas que a embarcação está ancorada no porto desde a sexta-feira (06) e vai atracar nesta quinta-feira, de acordo com a fila de entrada de navios.

A reportagem constatou desabastecimento em estabelecimentos de todos os municípios da Grande Vitória. Em Cariacica, Wesley Leopoldina, que é gerente de um posto de combustível na BR 262, contou que não chega combustível desde segunda-feira (09).

Your browser does not support the audio element. Sem navio atracar, falta gasolina e motorista diz que preço disparou

"Não chega combustível para a gente. Nem gasolina, nem álcool, nem diesel. No momento a gente só está tendo o GNV funcionando. A informação é que a Petrobras não está conseguindo descarregar no porto porque tem os navios da Vale carregando. Então, eles não conseguem descarregar", relatou o gerente.

Preços

Quem está sofrendo na hora de abastecer é o motorista, que reclama que o valor disparou nas últimas horas. O Rodrigo Silva, que é motorista particular, desabafou que os postos sempre descontam no consumidor quando tem problema de abastecimento.

"Está acabando a gasolina e o posto aumenta o preço para vender menos e não ficar sem", disse.

Um outro motorista, o Marcos Pinheiro, contou que em um posto de Cristóvão Colombo, em Vila Velha, o preço subiu mais de 40 centavos em um dia.

"Tem posto que está aplicando aumento abusivo. Ontem na madrugada, eu abasteci a R$ 3,69. À tarde já estava R$ 4,17. Quarenta e oito centavos em um dia. É um absurdo"

- Foto: Reprodução/ Vídeo CBN "/>Respostas

A Petrobras Distribuidora, subsidiária da Petrobras, assume que pode ter um problema pontual em alguns postos, devido ao atraso na chegada de combustível por via marítima. Disse porém que vem transferindo volumes de pólos alternativos, por via rodoviária, e que a programação de entregas será normalizada. O problema é que trazer o combustível por caminhão pode encarecer ainda mais os derivados do petróleo. A Vale, responsável pelo porto de Tubarão, garantiu que não há nada de anormal nas atracações de navios. A assessoria de imprensa da Transpetro, outra subsidiária da Petrobras, responsável pelo transporte marítimo do combustível, também disse, por telefone, que o navio que traz a gasolina não tem nenhum problema, que desconhecia qualquer contratempo com o porto e que o deslocamento seguia o cronograma da Petrobras.

Sindicato dos Postos