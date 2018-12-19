"Sem Natal", desabafa mãe que espera licença-maternidade há 3 meses

Ana Paula Correa reclama que está esperando há quase três meses pela licença-maternidade Crédito: Arquivo Pessoal

"Hoje estou sem arroz, sem feijão. Estou sem os mantimentos em casa porque não tenho dinheiro. Como vou fazer para dar um Natal para os meus filhos se eu dependo desse dinheiro?" O desabafo é da atendente Ana Paula Correa, de 30 anos, moradora de Vitória e mãe de três filhos, entre eles um bebê que nasceu em outubro. Ela, que mora sozinha com os filhos, aguarda há quase três meses por uma resposta do INSS sobre um pedido de licença-maternidade.

Esse está longe de ser um caso isolado no Espírito Santo. Mesmo com os agendamentos online, que prometiam reduzir a espera pela concessão de aposentadoria e licenças, capixabas ainda sofrem muito para conseguir esses e outros benefícios.

O próprio INSS admite que o tempo de espera está acima do ideal no Estado. A média é de 52 dias de demora, sendo que esse prazo deveria ser de até 45 dias. Mas há relatos de muito mais tempo de espera. O da Ana Paula é um deles. Ela mesma teve que dar entrada no pedido porque a empresa onde ela trabalhava fechou durante a gravidez. Desde então, ela está angustiada sem saber o que fazer com as contas que chegam e dependendo da ajuda de familiares.

"É um benefício que eu tenho direito porque paguei o INSS e agora estou com problemas financeiros com relação à aluguel, comida. Um bebê dentro de casa requer roupas, remédios, fraldas", lamenta.

Outro que está enfrentando muita dificuldade no INSS é o cobrador Gilson Aurélio, de 57 anos, que já completou 35 anos de contribuição, mas aguarda há três meses pela concessão da aposentadoria. "Você está contando com aquilo ali depois de tanto tempo de trabalho, quase 40 anos contribuindo, e quando chega na hora da aposentadoria dá essa brecada aí", reclama.

Sede da Superintendência Regional do INSS em Vitória Crédito: Gazeta Online

O INSS alega que a demanda de requerimentos é muito grande para o atual número de funcionários. E o quadro pode piorar. Metade dos 538 funcionários do INSS no Estado já tem tempo para aposentadoria e, no início de 2019, cerca de 130 servidores já estarão aposentados, o que aumenta o déficit de pessoal. O INSS destacou, em nota, que se houver atraso entre o agendamento e o recebimento do benefício, o segurado recebe os valores atrasados desde a data que agendou.

Your browser does not support the audio element. Mesmo com sistema digital, capixabas enfrentam muita demora para conseguir benefícios do INSS

Nota do INSS

O tempo médio de concessão do benefício, isto é, depois que o cidadão protocolou o seu pedido é de 52 dias na Gerência Executiva de Vitória, que corresponde a média das 32 agências do INSS no Espírito Santo. Já o tempo de espera do agendamento é de 42 dias. Exemplo: se o segurado agendou hoje, ele será atendido daqui a 42 dias.

O ideal é que o benefício seja concedido até 45 dias depois de protocolado, mas a demanda de requerimentos é muito grande para o atual número de funcionários. Metade dos 538 funcionários do INSS no Estado já tem tempo para aposentadoria e, no início de 2019, cerca de 130 servidores já estarão aposentados, o que aumenta o déficit de pessoal. Mesmo o sistema sendo digitalizado é necessário que haja servidores para analisar os processos.

O INSS iniciou uma série de ações para continuar melhorando o Meu INSS, que atualmente conta com mais de 12 milhões de usuários cadastrados. As instabilidades ocasionais são oriundas do volume de acesso e o volume de consultas no banco de dados, e isso acaba impactando na performance do site. O Instituto já iniciou ações de melhoria na infraestrutura da aplicação para dar mais celeridade na resposta.

É importante lembrar que, se houver atraso entre o agendamento e o recebimento do benefício, o segurado recebe os valores atrasados desde a data que agendou.

O segurado que por algum motivo não conseguir acessar o Meu INSS por inconsistência de dados cadastrais ou tiver com dificuldade no acesso, pode comparecer em qualquer Agência da Previdência Social e solicitar o Código de Acesso do Meu INSS.

Esse serviço não é agendado e é realizado em todas as Agências.