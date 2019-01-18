Mais de 400 pacientes do município da Serra que aguardavam por cirurgias vasculares e ginecológicas, atendidas por um mutirão do governo do Estado, terão de voltar para a fila de espera. O motivo é o fim do contrato que previa a realização dos procedimentos. De acordo com a prefeitura, a espera pelas cirurgias por durar até dois anos com a interrupção dos serviços.

As consultas atendidas pelo mutirão começaram em novembro, com 1.146 pacientes, após convênio do governo do Estado com hospitais do interior. Na parceria, a prefeitura da Serra era responsável pelo transporte dos pacientes, e o Estado, pelas consultas nos hospitais. As cirurgias eram realizadas em Domingos Martins, Santa Teresa e Santa Leopoldina.

Your browser does not support the audio element. Sem mutirão mais de 400 pacientes voltam para fila de cirurgias

Com o fim do contrato, 426 pacientes ainda aguardavam o agendamento para o mutirão. Segundo a subsecretária de Saúde da Serra, Cristiane Stem, foi feito o contato pedindo orientação de como proceder com as marcações. No entanto, a resposta não foi como o esperado.

“A gente recebeu um documento do governo do Estado que o convênio com os hospitais que fariam os mutirões tinha sido cancelado e não seriam mais renovados. E esses pacientes que aguardavam o atendimento, voltariam para a base estadual para entrar na rotina do agendamento normal. Esses pacientes agora voltam para a fila”, disse.

Com a suspensão dos mutirões, pacientes lamentam ter de esperar ainda mais para os procedimentos. A técnica em enfermagem Elisangela de Jesus, 38, já estava na fila há um ano para fazer uma cirurgia de retirada do útero. Inicialmente previsto para dezembro, ela foi orientada para remarcar para o mês de janeiro. Foi quando teve a notícia de que teria que voltar para a fila. Até os exames pré-operatórios já tinham sido realizados e, caso não a cirurgia não aconteça em breve, devem perder validade.

“Quando chegamos lá, passamos pelo cirurgião, ele falou que tínhamos que fazer, só que íamos fazer agora (em janeiro), e ele pediu pra que fizesse o exame de risco cirúrgico. Eu fiz tudo, paguei tudo, deixei adiantado porque seria para o início deste ano agora, em janeiro. Só que chegou agora, nos relataram que vai ter que aguardar outro mutirão”, afirmou.

RESPOSTA