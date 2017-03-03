A idade acima de 60 anos não é uma contraindicação para receber a vacina contra a febre amarela, por isso a presença deste público nas filas que se formam nos postos de vacinação é maciça. No entanto, sem informações, muitos idosos aguardam várias horas para serem imunizados, mas voltam para casa sem tomar a vacina.

Depois de mais de três horas aguardando na fila, no Ginásio do Tartarugão, em Vila Velha, Adenir Souza, 73 anos, foi informada de que teria que retornar em outro momento. “Eu não tive a oportunidade de pegar o laudo médico. O especialista que me acompanha não está trabalhando, por isso hoje eu não conseguirei me vacinar”, relatou.

Your browser does not support the audio element. Sem informações, idosos ficam horas nas filas e voltam para casa sem vacinação contra a febre amarela

No entorno do Santuário de Vila Velha, onde a fila dobrou quarteirões, Rita Matazeli, 60 anos, criticou a forma como a vacinação está sendo realizada nos municípios. Para a aposentada, médicos deveriam ser colocados à disposição da população idosa. “Deveria ter a presença do médico. Eu não tenho nenhuma doença, mas se precisamos do laudo é importante que esses profissionais estejam nesses postos”, disse.

Avaliação médica

A vacinação de pessoas com mais de 60 anos requer avaliação médica, devendo ser observadas a presença de morbidades que contraindiquem a vacinação e análise cuidadosa de risco versus benefício, conforme explica a infectologista Rúbia Miossi.

“As reações adversas relacionadas à vacina febre amarela acontecem mais entre indivíduos nesta faixa etária, por isso eles precisam ser avaliados. Caso o idoso esteja com a saúde em dia, não tenha doenças crônicas ou utilize medicamentos continuamente não há contraindicação em fazer uso da vacina”, conta.