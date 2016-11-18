Sem impactar o expediente, Sedu permanece ocupada por estudantes

Estudantes que ocuparam a Secretaria de Estado da Educação nesta quinta-feira (17) continuaram no local nesta sexta-feira (18). Pela manhã servidores da instituição aguardaram do lado de fora e só foram autorizados a trabalhar após às 9 horas, entrando pela parte de trás da Sedu.

Os estudantes protestam contra medidas do governo Temer, como a PEC 55, que limita o aumento dos gastos públicos, e a reforma do ensino médio via Medida Provisória. A estudante Brenda Lau, de 17 anos, integrante do movimento, afirma que não houve impedimento para a entrada por parte dos manifestantes. “Querem fazer com que o movimento seja ilegítimo, fazendo com que a população veja de forma negativa. A gente não impede nenhum funcionário de entrar para trabalhar, eles podem entrar e sair”, disse.

Cerca de 25 alunos de aproximadamente dez escolas estão na Sedu em ocupação. Eles pularam o portão para entrada na noite desta quinta-feira e permaneceram do lado de fora, sendo impedidos de entrar pela polícia. Além das pautas nacionais das ocupações, eles pedem eleições diretas para diretores nas escolas e a viabilização de uma Universidade Estadual no Espírito Santo.

No início da tarde, com o tempo fechando, os ocupantes foram autorizados a ficar em um alambrado, para não serem atingidos pela chuva.

Em nota, a Sedu informou que uma equipe com membros da Secretaria e da Patrulha Escolar está dialogando com os manifestantes. O atendimento ao público e as atividades da secretaria estão sendo realizados normalmente. A Sedu não comentou o motivo da demora na entrada dos servidores pela manhã.