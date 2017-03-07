O governo do Estado finalizou na última sexta-feira (3) um projeto de lei para acabar com o Instituto Estadual de Meio Ambiente (Iema). Servidores do órgão criticam a inciativa e dizem que, com a fusão do instituo com a Secretaria de Meio Ambiente (Seama), procedimentos desenvolvidos de forma técnica podem passar a ter apenas caráter político.
Sem Iema decisões no Meio Ambiente terão caráter político, afirmam servidores
A crítica dos servidores está relacionada ao fato de que o Iema, atualmente, é uma autarquia que atua com independência e de forma técnica e que, ao ser incorporada à estrutura da Seama, perderia sua autonomia, segundo Felipe Bastos, que faz parte da comissão que representa os servidores em reuniões com deputados estaduais e com o governo do Estado.
Segundo Felipe Bastos, com a extinção do Iema, todas as decisões relativas ao Meio Ambiente perderiam seu caráter técnico e passariam a ter um viés político. “As decisões tomadas terão determinações e cunho políticos. Nós perdemos todo o nosso poder de fiscalização e técnico enquanto analistas de Meio Ambiente do Espírito Santo”, afirmou.
O secretário estadual de Meio Ambiente, Aladin Cerqueira, por outro lado, nega que a extinção do órgão fará com que os servidores percam sua autonomia técnica e com que as decisões tomadas pela Seama, que hoje são de competência do Iema, passem a ter caráter político.
“A extinção do Iema não significa que vamos acabar com o que o órgão faz hoje. Tudo será preservado. Os técnicos que vão embasar os licenciamentos são os mesmos que vão continuar fiscalizando, dialogando com a sociedade. Nada será alterado”, garantiu.
O projeto de lei para incorporar o Iema à Seama é de autoria do governo do Estado e ainda não foi enviado para apreciação da Assembleia Legislativa. De acordo com o secretário Aladim Cerqueira, não há uma data prevista para que a matéria seja encaminhada ao Legislativo.