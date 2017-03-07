O governo do Estado finalizou na última sexta-feira (3) um projeto de lei para acabar com o Instituto Estadual de Meio Ambiente (Iema). Servidores do órgão criticam a inciativa e dizem que, com a fusão do instituo com a Secretaria de Meio Ambiente (Seama), procedimentos desenvolvidos de forma técnica podem passar a ter apenas caráter político.

Your browser does not support the audio element. Sem Iema decisões no Meio Ambiente terão caráter político, afirmam servidores

A crítica dos servidores está relacionada ao fato de que o Iema, atualmente, é uma autarquia que atua com independência e de forma técnica e que, ao ser incorporada à estrutura da Seama, perderia sua autonomia, segundo Felipe Bastos, que faz parte da comissão que representa os servidores em reuniões com deputados estaduais e com o governo do Estado.

Segundo Felipe Bastos, com a extinção do Iema, todas as decisões relativas ao Meio Ambiente perderiam seu caráter técnico e passariam a ter um viés político. “As decisões tomadas terão determinações e cunho políticos. Nós perdemos todo o nosso poder de fiscalização e técnico enquanto analistas de Meio Ambiente do Espírito Santo”, afirmou.

O secretário estadual de Meio Ambiente, Aladin Cerqueira, por outro lado, nega que a extinção do órgão fará com que os servidores percam sua autonomia técnica e com que as decisões tomadas pela Seama, que hoje são de competência do Iema, passem a ter caráter político.

“A extinção do Iema não significa que vamos acabar com o que o órgão faz hoje. Tudo será preservado. Os técnicos que vão embasar os licenciamentos são os mesmos que vão continuar fiscalizando, dialogando com a sociedade. Nada será alterado”, garantiu.