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Sem embargo, frigorífico capixaba garante entrega de 500t de carne na Ásia

A carga de 500 toneladas de carne tem o valor de aproximadamente R$ 10 milhões

Publicado em 28 de Março de 2017 às 18:56

Publicado em 

28 mar 2017 às 18:56
O frigorífico capixaba Frisa vai conseguir entregar as 500 toneladas de carne que estavam a caminho de Hong Kong e do restante da China. Isso porque nesta terça-feira (28) o Ministério da Agricultura divulgou que o bloqueio sofrido pela carne brasileira foi retirado. Com isso, o carregamento do Frisa já começa a chegar a partir da próxima segunda-feira (3).
Além dessas 500 toneladas que já estão a caminho da Ásia em 20 contêiners, outras 200 toneladas que ainda estão no Brasil e que têm como destino Hong Kong e China poderão ser levadas também à Ásia.
Sem embargo, frigorífico capixaba garante entrega de 500t de carne na Ásia
De acordo com o presidente do Frisa, Arthur Arpini, caso a restrição não fosse retirada, a carne teria que retornar ao Brasil e perderia metade do valor de mercado. Ainda segundo Arpini, a carga de 500 toneladas de carne tem o valor de aproximadamente R$ 10 milhões.
Hong Kong é o terceiro maior comprador de carne brasileira, atrás apenas da União Europeia e da China. Somente em 2016, as exportações para Hong Kong chegaram a US$ 1,623 bilhões.
O presidente do Frisa também disse que ainda não foram calculados os possíveis prejuízos do frigorífico após a Operação Carne Fraca. No entanto, ele afirmou que isso é algo que deve ser sentido a longo prazo porque o consumo de carne brasileira no mercado internacional tende a diminuir não só por conta da operação da Polícia Federal, mas porque outros países que disputam o mercado com o Brasil devem aproveitar o momento pra ganhar espaço.
Ele também disse que havia problema com um contêiner que iria para a Argélia, no norte da África, mas o problema já foi resolvido e a carne vai poder desembarcar no país africano.

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