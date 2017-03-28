O frigorífico capixaba Frisa vai conseguir entregar as 500 toneladas de carne que estavam a caminho de Hong Kong e do restante da China. Isso porque nesta terça-feira (28) o Ministério da Agricultura divulgou que o bloqueio sofrido pela carne brasileira foi retirado. Com isso, o carregamento do Frisa já começa a chegar a partir da próxima segunda-feira (3).

Além dessas 500 toneladas que já estão a caminho da Ásia em 20 contêiners, outras 200 toneladas que ainda estão no Brasil e que têm como destino Hong Kong e China poderão ser levadas também à Ásia.

Your browser does not support the audio element. Sem embargo, frigorífico capixaba garante entrega de 500t de carne na Ásia

De acordo com o presidente do Frisa, Arthur Arpini, caso a restrição não fosse retirada, a carne teria que retornar ao Brasil e perderia metade do valor de mercado. Ainda segundo Arpini, a carga de 500 toneladas de carne tem o valor de aproximadamente R$ 10 milhões.

Hong Kong é o terceiro maior comprador de carne brasileira, atrás apenas da União Europeia e da China. Somente em 2016, as exportações para Hong Kong chegaram a US$ 1,623 bilhões.

O presidente do Frisa também disse que ainda não foram calculados os possíveis prejuízos do frigorífico após a Operação Carne Fraca. No entanto, ele afirmou que isso é algo que deve ser sentido a longo prazo porque o consumo de carne brasileira no mercado internacional tende a diminuir não só por conta da operação da Polícia Federal, mas porque outros países que disputam o mercado com o Brasil devem aproveitar o momento pra ganhar espaço.