Sem duplicação, BR 101 potencializa riscos de acidentes

Apesar de a BR 101 no Espírito Santo estar sob a concessão da ECO 101 desde 2013, poucos trechos da estrada são duplicados. O fato de a rodovia contar com pista simples na maior parte do Estado é um dos principais fatores de risco para acidentes como o que aconteceu nesta quinta-feira (22), em Guarapari, que deixou 22 mortos.

Your browser does not support the audio element. Sem duplicação, BR 101 potencializa risco de acidentes

Segundo o professor da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e pós-doutor em Engenharia de Transportes, Rodrigo de Alvarenga Rosa, um dos prejuízos das pistas simples é que elas fazem com que veículos mais rápidos trafeguem atrás de veículos lentos, o que acaba forçando ultrapassagens. Em um trecho como o da BR 101 Sul, que tem tantas curvas, o risco se potencializa.

De acordo com o professor Rodrigo de Alvarenga Rosa, há diversos fatores que fazem com que a BR 101 no Espírito Santo seja uma estrada perigosa. No entanto, a pista simples é um dos principais. O professor afirma categoricamente que a rodovia é de altíssimo risco.

“É muito, extremamente perigosa. E, com certeza, o fato de ser pista simples é um agravante muito grande. Talvez o fator mais importante seja a pista simples, seguido pela geometria da pista, com muitas curvas fechadas em alguns casos”, afirmou.

Com isso, o professor destaca que somente a duplicação da BR 101, principalmente do trecho sul capixaba, não será suficiente para fazer cair o número de acidentes.

“Demandaria uma geometria de via que disponibilizasse retas mais longas. Isso nem sempre acontece, principalmente no trecho sul, que é justamente onde aconteceu o acidente. É um trecho com pistas curtas, seguidas de curvas onde não há muito espaço para o motorista fazer ultrapassagem”, frisou.