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Sem casa própria, famílias invadem terreno em Vitória

Aproximadamente 500 famílias estão no local, entre os bairros Grande Vitória e Universitário. Espaço foi dividido em lotes de 150 metros quadrados. Arames e cordas foram utilizados para as demarcações

Publicado em 03 de Abril de 2017 às 19:18

Publicado em 

03 abr 2017 às 19:18
Invasão entre os bairros Grande Vitória e Universitário, na Capital Crédito: Patrícia Scalzer Rádio CBN
Cerca de 500 famílias, que não possuem casa própria, invadiram uma grande área de mata que fica entre os bairros Grande Vitória e Universitário, na Capital. O espaço foi dividido em lotes de 150 metros quadrados. As famílias, que estão há uma semana no local, afirmam que o terreno não possui proprietário. Entretanto, um autônomo, que não quis se identificar, afirma ser o dono da área. Ele diz que já solicitou à Justiça reintegração de posse.
As pessoas passam dia e noite no local. Para demarcar os lotes, arames e cordas foram utilizados. A área já tem o esboço de ruas e um lote foi reservado para a construção de uma igreja evangélica.
Sem casa própria, famílias invadem terreno em Vitória
A dona de casa Marina Cardoso, de 49 anos, possui casa própria, mas os seis filhos dela são casados e pagam aluguel. Ela conseguiu demarcar um lote na área invadida, que será doado para os filhos. Marina acredita que o local não tem proprietário, por isso, ela resolveu invadir. “Se existisse dono, ele já teria apresentado o documento desde o início. Isso vai ser melhor para a prefeitura porque vai gerar impostos. Acho que nunca pagaram impostos daqui. Ninguém quer pegar nada de ninguém”, disse à Rádio CBN.
A dona de casa Rosângela de Oliveira, 46 anos, afirma que mora na casa da sogra e essa é uma oportunidade para que ela tenha uma casa própria. Assim como o restante das pessoas que estão acampadas, Rosângela fala que se o proprietário apresentar o documento do terreno, ela deixa o local. “Não somos baderneiros, não queremos bagunça, nem prejudicar outras pessoas. Se chegarem e nos apresentarem a documentação do terreno, vamos sair na mesma hora, não vamos brigar com ninguém”, prometeu.
Marina Cardoso junto com os netos na área invadida Crédito: Patrícia Scalzer Rádio CBN
PROPRIETÁRIO
O proprietário da área, que preferiu não se identificar, afirmou que o local está com os impostos em dia e que a Justiça determinou, na última sexta-feira (31) a reintegração de posse. Ele aguarda a Polícia Militar ser notificada para retirar as pessoas do terreno.
POLÍCIA
Por nota, a Polícia Militar informou que até esta segunda-feira (3) não tinha recebido oficialmente nenhuma ordem judicial para reintegração de posse do terreno ocupado no Bairro Universitário.
MEIO AMBIENTE
O Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema) esclareceu que a intervenção deve ser fiscalizada pelo município de Vitória, que é quem atua diretamente sobre a questão. Disse também que o órgão atua em parceria com diversas prefeituras em caso de solicitação do município, uma vez que o mesmo tem autonomia para realizar este tipo de fiscalização. Informou, ainda, que se coloca à disposição do órgão municipal para cooperar no que tange a fiscalização da área de preservação permanente, caso seja acionado pelo município.
A Secretaria de Meio Ambiente de Vitória foi demandada, mas não respondeu ao email.
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