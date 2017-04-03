Invasão entre os bairros Grande Vitória e Universitário, na Capital Crédito: Patrícia Scalzer Rádio CBN

Cerca de 500 famílias, que não possuem casa própria, invadiram uma grande área de mata que fica entre os bairros Grande Vitória e Universitário, na Capital. O espaço foi dividido em lotes de 150 metros quadrados. As famílias, que estão há uma semana no local, afirmam que o terreno não possui proprietário. Entretanto, um autônomo, que não quis se identificar, afirma ser o dono da área. Ele diz que já solicitou à Justiça reintegração de posse.

As pessoas passam dia e noite no local. Para demarcar os lotes, arames e cordas foram utilizados. A área já tem o esboço de ruas e um lote foi reservado para a construção de uma igreja evangélica.

Your browser does not support the audio element. Sem casa própria, famílias invadem terreno em Vitória

A dona de casa Marina Cardoso, de 49 anos, possui casa própria, mas os seis filhos dela são casados e pagam aluguel. Ela conseguiu demarcar um lote na área invadida, que será doado para os filhos. Marina acredita que o local não tem proprietário, por isso, ela resolveu invadir. “Se existisse dono, ele já teria apresentado o documento desde o início. Isso vai ser melhor para a prefeitura porque vai gerar impostos. Acho que nunca pagaram impostos daqui. Ninguém quer pegar nada de ninguém”, disse à Rádio CBN.

A dona de casa Rosângela de Oliveira, 46 anos, afirma que mora na casa da sogra e essa é uma oportunidade para que ela tenha uma casa própria. Assim como o restante das pessoas que estão acampadas, Rosângela fala que se o proprietário apresentar o documento do terreno, ela deixa o local. “Não somos baderneiros, não queremos bagunça, nem prejudicar outras pessoas. Se chegarem e nos apresentarem a documentação do terreno, vamos sair na mesma hora, não vamos brigar com ninguém”, prometeu.

Marina Cardoso junto com os netos na área invadida Crédito: Patrícia Scalzer Rádio CBN

PROPRIETÁRIO

O proprietário da área, que preferiu não se identificar, afirmou que o local está com os impostos em dia e que a Justiça determinou, na última sexta-feira (31) a reintegração de posse. Ele aguarda a Polícia Militar ser notificada para retirar as pessoas do terreno.

POLÍCIA

Por nota, a Polícia Militar informou que até esta segunda-feira (3) não tinha recebido oficialmente nenhuma ordem judicial para reintegração de posse do terreno ocupado no Bairro Universitário.

MEIO AMBIENTE

O Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema) esclareceu que a intervenção deve ser fiscalizada pelo município de Vitória, que é quem atua diretamente sobre a questão. Disse também que o órgão atua em parceria com diversas prefeituras em caso de solicitação do município, uma vez que o mesmo tem autonomia para realizar este tipo de fiscalização. Informou, ainda, que se coloca à disposição do órgão municipal para cooperar no que tange a fiscalização da área de preservação permanente, caso seja acionado pelo município.

A Secretaria de Meio Ambiente de Vitória foi demandada, mas não respondeu ao email.