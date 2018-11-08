Sem acordo, supermercados estão livres para abrir já no domingo (11)

Corredores abertos para o consumidor capixaba comprar aos domingos nos supermercados. Crédito: Divulgação

Ainda sem o acordo entre patrões e empregados, os supermercados estão livres para abrir já no próximo domingo (11). A convenção coletiva dos comerciários encerrou no dia 31 de outubro. Por causa do feriado de Finados, no último dia 02 de novembro, tanto a Federação do Comércio do Espírito Santo (Fecomércio-ES) quanto o Sindicato dos Comerciários do Espírito Santo (Sindicomerciários-ES) decidiram prorrogar a convenção até a última segunda-feira (5).

No entanto, a Fecomércio-ES enviou um ofício nesta quarta-feira (7) agendando a data de uma nova reunião de negociação com o Sindicomerciários-ES para a próxima segunda-feira (12), na sede da Federação. Desta forma, sem uma convenção vigente, os supermercados estariam livres para abrirem no próximo domingo (11).

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O presidente da Federação do Comércio do Espírito Santo (Fecomércio), José Lino Sepulcri, afirmou à reportagem da Rádio CBN Vitória que os supermercados que desejarem estão livres de qualquer impedimento para abrirem neste final de semana.

“Pelo fato da convenção coletiva ter sido encerrada, os supermercados estão totalmente liberados para abrir no próximo domingo, dia 11. Até porque não foi assinada a nova convenção coletiva, que estamos em negociação. Não existe nenhum impedimento.”

Na última segunda-feira (5), a Fecomércio propôs aos representantes dos comerciários que o funcionamento dos supermercados aos domingos no estado seja opcional . A Fecomércio representa mais de 20 sindicatos patronais, incluindo a Associação Capixaba de Supermercados (ACAPS). Segundo a Federação, o serviço é considerado essencial e, por isso, a escolha deve caber apenas ao empresário.

O presidente do Sindicomerciários-ES, Rodrigo Rocha, diz que os comerciantes devem ter cautela antes de decidir pela abertura neste domingo (11). Rocha alerta que esta decisão, em um momento de indefinição, pode gerar uma série de reclamações por parte dos trabalhadores.

“Acho prematuro o setor querer abrir já neste domingo, antes do término das negociações. Se a negociação na segunda-feira evoluir para uma manutenção da convenção coletiva, por exemplo, vai existir depois um passivo trabalhista das empresas a ser resolvido com os trabalhadores. A orientação do sindicato é que as empresas aguardem as negociações antes de tomar qualquer decisão.”

NEGOCIAÇÃO

A expectativa é que patrões e empregados cheguem a um acordo já na próxima segunda-feira (12) e que o impasse não se prolongue. Os empresários oferecem reposição baseada no INPC de outubro (cerca 4,2%) e plano odontológico, que seria optativo e o trabalhador arcaria com 50% dos custos.

“Acredito que vamos chegar a um acordo logo. Sempre tivemos uma boa relação com o Sindicomerciários, tanto que nos últimos anos sempre conseguimos negociar as convenções dentro do período da data-base, que é o dia 31 de outubro”, afirma José Lino Sepulcri.

Rodrigo Rocha também tem expectativa de que o entendimento entre as partes seja alcançado em breve, mas lembra que além da abertura aos domingos, existem outros pontos da convenção que ainda precisam ser negociados.

“Não é só a abertura aos domingos. Ainda existem outros pontos importantes na negociação que ainda não foram tratados como o ticket alimentação para os trabalhadores, no valor de R$ 18, e o funcionamento nos feriados. Então são vários temas importantes ao trabalhador, inclusive a abertura aos domingos.”

SUPERMERCADOS

O funcionamento dos supermercados aos domingos no Estado realmente não é consenso entre os empresários. Grandes redes internacionais de supermercados, como Wal-Mart, Carrefour, que já assinalaram desejo de abrir aos domingos, informaram que vão esperar a negociação para acatar o que for decidido na convenção coletiva.