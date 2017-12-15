Sem acordo, rodoviários ameaçam entrar em greve na Grande Vitória

Ônibus em circulação Crédito: Fernando Madeira

Em meio à negociação trabalhista, motoristas e cobradores de ônibus ameaçam entrar em greve na Grande Vitória a partir da próxima terça-feira (19). O Sindicato dos Rodoviários publicou um edital de alerta a população, avisando sobre a possibilidade da paralisação por tempo indeterminado, que começaria às 0h de terça. Mais de 600 mil passageiros que utilizam o sistema Transcol diariamente podem ser afetados com a greve.

Your browser does not support the audio element. Sem acordo nas negociações, motoristas e cobradores ameaçam entrar em greve

Rodoviários e empresas de ônibus negociam reajuste salarial desde o mês passado. A última audiência foi realizada na manhã desta sexta-feira (15), na sede do Tribunal Regional do Trabalho, em Vitória. A desembargadora Ana Paula Tauceda Branco mediou o encontro e apresentou uma proposta de reajuste salarial de 2%, abaixo do índice pedido pela categoria, que é de 5%

O Sindicato dos Rodoviários e o GVBUS, que é o sindicato que representa as empresas de ônibus na Grande Vitória, marcaram assembleias na segunda-feira para discutir o que propôs a Justiça do Trabalho. Na saída da audiência, o presidente do Sindirodoviários, Edson Bastos, disse que os trabalhadores vão decidir na segunda-feira se mantêm a greve, mas que a categoria ficou frustrada com a proposta.

"Foi proposto um índice de 2% para o empresário ainda analisar. A gente sabe que o anseio da categoria é maior do que isso. É uma proposta muito pequena para a gente. Temos que avaliar para ver se vale a pena ou não aceitar a proposta".

O edital convocando a greve foi publicado antes da Assembleia Geral Extraordinária convocada pelo Sindirodoviários, prevista para a próxima segunda-feira (18), pela manhã e à tarde, no Clube Náutico Brasil. Representantes do GVBus não quiseram gravar entrevista, mas disseram que vão decidir na segunda se concedem o reajuste de 2%. Por nota, o GVBus e o Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros do Estado do Espírito Santo afirmaram que receberam com surpresa o edital de greve publicado pelo Sindirodoviários uma vez que já estava marcada para esta sexta-feira uma reunião de mediação com o Tribunal Regional do Trabalho (TRT-ES) solicitada por ambas as partes.

As entidades patronais relataram que acionaram os advogados para analisar quais medidas judiciais serão tomadas, "com o objetivo de minimizar ao máximo os impactos de uma paralisação, e resguardar o direito de ir e vir da população da Região Metropolitana, em especial neste momento, em que comércio e cidadãos se preparam para a festas de final de ano".

Já a Ceturb, orgão público que gerencia o transporte público na região metropolitana, assegurou que, caso a greve seja deflagrada, vai aguardar a Justiça determinar o percentual mínimo de frota para adotar um plano especial de operações. O Sindirodoviários prometeu manter 30% da frota em circulação caso a categoria decida pela paralisação.

Reajuste da tarifa

A proposta foi apresentada à Secretaria de Transportes e Obras Públicas do Espírito Santo (Setop) em junho, mas ainda não houve decisão. Segundo o GVBus, o valor pedido foi estabelecido a partir de um estudo independente feito pela empresa de auditoria internacional Ernst & Young e seria necessário para “zerar o déficit do sistema até aquela data”.