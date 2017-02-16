Um movimento que começou timidamente na sexta-feira, dia 3 de fevereiro, no Batalhão da Polícia Militar da Serra, ganhou força no sábado, dia 4, e se espalhou pelos quartéis da corporação de diversos municípios do Espírito Santo.

Mulheres e familiares de PMs se concentraram na porta dos batalhões e não permitiram a saída de soldados para fazer o patrulhamento ostensivo nas ruas. Na porta do quartel de Maruípe estava Sandra Carvalho, 36 anos, que afirmou que o protesto surgiu a partir de grupos em aplicativos de smartphones. “Nós resolvemos fazer esse ato já que nossos familiares são proibidos por lei de fazer greve. Estamos aqui para melhorar as condições de trabalho da Polícia Militar.”, afirmou.

Your browser does not support the audio element. Especial 4 - Diony Silva - Sem acordo, negociações entre governo estadual e o movimento mulheres de PMs não avançam - 4.56s - 16-02-17

A principal exigência era o aumento salarial para a Corporação. Um soldado no Espírito Santo ganha salário inicial de R$ 2.646,12, um dos mais baixos do Brasil. O governo estadual, no entanto, afirma que há uma remuneração extra paga a todos e que o salário-base, na prática, é de R$ 3.052,06. Uma condição imposta pelo grupo para liberação dos portões era uma conversa com o Governo. “Se o governo não dialogar, não vamos sair daqui”, afirmou a esposa de um PM.

A iniciativa do governo estadual para discutir uma solução junto aos familiares dos PMs só veio quatro dias depois do início da paralisação. Uma comissão foi criada para dialogar com o grupo, que reivindicava a anistia geral para todos os policiais, além de aumento para toda a corporação. Depois de 11 horas sentados, o acordo entre as partes não saiu.

Uma segunda reunião foi realizada, mas sem sucesso. Sem acordo, o secretário de Segurança Pública do Espírito Santo, André Garcia, afirmou que PMs e mulheres seriam punidos pelos prejuízos na segurança pública. “Essas pessoas vão pagar os custos da mobilização das forças nacionais, que só vieram ao Estado por causa dessas pessoas. O recado também está dado às mulheres, que não sairão isentas desse processo”, garantiu.

Na sexta-feira, dia 10, um acordo assinado entre Associação dos Oficiais Militares e governo previa a liberação das portarias dos batalhões, mas não houve o cumprimento do que foi acordado. As mulheres justificaram que esse era um movimento mobilizado por elas, portanto, qualquer tipo de negociação deveria ser feito diretamente com o grupo.

Governo Federal

Devido à crise instalada na segurança pública no Espírito Santo, o presidente Michel Temer (PMDB) encaminhou ministros ao Estado para tentar ajudar no restabelecimento da ordem pública. Temer classificou o movimento como uma insurgência contra a constituição. “As polícias militares não podem fazer greve e nem sindicalizar-se, portanto o que houve, por conta de um movimento encabeçado por essas senhoras foi uma insurgência contra o texto constitucional”, afirmou.

Na quarta-feira, dia 14 de fevereiro, ou seja, 11 dias após o início da paralisação, a Justiça intimou 10 mulheres de PMs que bloqueiam os portões e ordenou a saída imediata de manifestantes e a remoção de obstáculos que possam interferir na entrada e saída dos quartéis e batalhões da Polícia Militar no Espírito Santo.