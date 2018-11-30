Sem acordo, início da greve dos rodoviários será decidido no domingo

Reunião de conciliação no TRT-ES entre Sindirodoviários e GVBus Crédito: Patrícia Scalzer

Terminou sem acordo a audiência de conciliação entre o Sindicato dos Rodoviários (Sindirodoviários) e o Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória (GVBus), mediada pelo Tribunal Regional do Trabalho (TRT), em Vitória. Assim, a greve só será definida neste domingo (02), quando a categoria realizará uma nova assembleia para apreciar a contraproposta de reajuste de 3% oferecida pelo GVBus durante essa conciliação. Anteriormente, o sindicato patronal tinha oferecido 2%. Já os rodoviários querem 4% de aumento no salário e no tíquete alimentação.

Na assembleia de domingo, marcada para começar às 10h na Praça Oito, em Vitória, a categoria também vai votar o pedido do Ministério Público do Trabalho, de suspender o início da greve por uma semana, prazo para que novas negociações sejam realizadas. Ou seja, os trabalhadores podem decidir adiar a paralisação para o dia 10 de dezembro.

O assessor da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transportes e Logística (CNTTL), que representou o Sindirodoviários na audiência, Lúcio Lima, fala sobre avanço na proposta, mas que ainda não atende ao pedido da categoria.

“Tivemos uma assembleia terça-feira e uma proposta muito próxima disso foi recusada pela categoria. Provavelmente isso também será recusado. É um avanço, mas acredito que está muito longe do almejado pela categoria”, afirmou.

Além do reajuste de 3%, a categoria também vai votar pela suspensão da greve, marcada para a próxima segunda (03). “Somente domingo, por volta das 11h é que teremos uma decisão da categoria. Somente a categoria pode decidir ou voltar atrás em uma decisão tomada por ela própria”, explicou.

DECISÃO

O pedido que o GVBus fez à Justiça do Trabalho para garantir a manutenção de 90% da frota durante os horários de pico e 70% nos demais horários pode ser apreciado na tarde de domingo, caso a categoria mantenha a greve para começar na segunda.

O procurador Regional do Trabalho, Levi Scatolin, reforçou o pedido para que a greve seja suspensa por, pelo menos, uma semana. “Não podemos paralisar o único meio de transporte coletivo da Grande Vitória. Estamos no mês de dezembro, de compras, será um prejuízo muito grande para economia. Espero que o sindicato consiga convencer os trabalhadores a suspenderem a greve”, frisou.

CONSEQUÊNCIAS

Caso a greve seja mantida, as guardas municipais de Vila Velha e Vitória terão um esquema especial para dar fluidez ao trânsito, com agentes localizados em pontos estratégicos, inclusive, trabalhando em conjunto com a Polícia Militar. Já a Prefeitura de Vitória informou que por enquanto, as aulas na rede municipal estão mantidas.

SERVIÇO

COMO É HOJE

Salário de motorista: R$2.228

Salário de cobrador: R$1.150

Valor do Tíquete: R$696

Plano de saúde: participativo. Valor varia de acordo com a faixa etária

O QUE OS RODOVIÁRIOS QUEREM

Reajuste de, no mínimo, 4%.

COMO FICARIA

Salário de motorista: R$ 2.317

Cobrador: R$1.196

Valor do Tíquete: R$723

Plano de saúde: integral, sem desconto.

O QUE AS EMPRESAS OFERECEM

Reajuste de 3% somente no salário

COMO FICARIA

Salário de motorista: R$2.294

Salário de cobrador: R$1.184

Valor do Tíquete: a negociar

Plano de saúde: a negociar

PRÓXIMAS ETAPAS

Domingo (02): Assembleia da categoria, às 10h, na Praça Oito, Vitória, para votar pelo reajuste de 3% e suspensão da greve durante uma semana