Taxa Selic Crédito: Reprodução | Internet

A redução na taxa básica de juros, a Selic, pode levar a uma maior facilidade para comprar um imóvel ou renegociar empréstimos com bancos, segundo economistas ouvidos pela Rádio CBN Vitória. A Selic serve como referência para outras taxas de juros praticadas no mercado, como a dos financiamentos, rotativo do cartão de crédito e empréstimos.

Your browser does not support the audio element. Selic menor ajuda investimento e diminui custo do crédito imobiliário

Na última reunião desta semana, o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central (BC) decidiu, por unanimidade, reduzir a taxa básica de juros, em 0,25 ponto percentual, de 6,75% para 6,50% ao ano.

O economista Ricardo Paixão comenta que os bancos também devem reduzir suas taxas de juros. "O Governo, ao reduzir a taxa de juros, está sinalizando que o crédito pode ficar mais barato. E com isso, algumas instituições como bancos, já sinalizaram que irão no mesmo sentido reduzir suas taxas", diz o especialista.

Outro ponto positivo da redução na taxa Selic é a facilidade para o capital ser direcionado aos investimentos, e não para a especulação. Isso, afirma a também economista Arilda Teixeira, pode aumentar os investimentos do setor privado, gerando crescimento econômico, mais renda e mais empregos.

"O Brasil precisa, para retomar um crescimento sustentável, manter uma taxa de crescimento a partir de 3% ao ano, de investimento produtivo, investimento que gera capacidade de produção", acrescenta Arilda.