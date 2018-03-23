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Selic menor ajuda investimento e diminui custo do crédito imobiliário

O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central (BC) decidiu, por unanimidade, reduzir a taxa básica de juros, em 0,25 ponto percentual, de 6,75% para 6,50% ao ano

Publicado em 23 de Março de 2018 às 13:46

Caique Verli

Caique Verli

Publicado em 

23 mar 2018 às 13:46
Taxa Selic Crédito: Reprodução | Internet
A redução na taxa básica de juros, a Selic, pode levar a uma maior facilidade para comprar um imóvel ou renegociar empréstimos com bancos, segundo economistas ouvidos pela Rádio CBN Vitória. A Selic serve como referência para outras taxas de juros praticadas no mercado, como a dos financiamentos, rotativo do cartão de crédito e empréstimos.
Selic menor ajuda investimento e diminui custo do crédito imobiliário
Na última reunião desta semana, o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central (BC) decidiu, por unanimidade, reduzir a taxa básica de juros, em 0,25 ponto percentual, de 6,75% para 6,50% ao ano.
O economista Ricardo Paixão comenta que os bancos também devem reduzir suas taxas de juros. "O Governo, ao reduzir a taxa de juros, está sinalizando que o crédito pode ficar mais barato. E com isso, algumas instituições como bancos, já sinalizaram que irão no mesmo sentido reduzir suas taxas", diz o especialista.
Outro ponto positivo da redução na taxa Selic é a facilidade para o capital ser direcionado aos investimentos, e não para a especulação. Isso, afirma a também economista Arilda Teixeira, pode aumentar os investimentos do setor privado, gerando crescimento econômico, mais renda e mais empregos.
"O Brasil precisa, para retomar um crescimento sustentável, manter uma taxa de crescimento a partir de 3% ao ano, de investimento produtivo, investimento que gera capacidade de produção", acrescenta Arilda.
O presidente da Associação de Empresas do Mercado Imobiliário do Espírito Santo (Ademi), Sandro Carlesso, também acha que a taxa Selic mais baixa deve diminuir as taxas de financiamento imobiliário e que essa pode ser um bom momento para renegociar contratos de habitação. O corte na taxa básica de juros foi o 12º consecutivo, e a Selic está, atualmente, no nível mais baixo da série histórica, iniciada em junho de 1996.

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