No dia 8 de dezembro de 2002 a Seleção Brasileira de beach soccer conquistou em terras capixabas o tetracampeonato da V Copa Latina de Futebol de Areia. O jogo aconteceu sob um sol de 40 graus na praia de Camburi, em Vitória, onde o Brasil marcou 5 gols contra 3 da seleção de Portugal.

Your browser does not support the audio element. CBN 20 Anos - Carolina Saitt - Seleção Brasileira de beach soccer ganha a Copa Latina de Futebol de Areia em terras capixabas

A partida foi marcada por muita emoção, já que o jogo começou com uma justa homenagem ao jogador Joelson dos Santos Pinto, o Jóia, morto a tiros no dia 3 de novembro daquele ano.

A Seleção Brasileira entrou em quadra com uma faixa que pedia a não violência e sim à paz, entretanto, com quinze segundos de jogo os portugueses mostraram que não estavam dispostos a ceder e marcaram o primeiro gol.