No dia 8 de dezembro de 2002 a Seleção Brasileira de beach soccer conquistou em terras capixabas o tetracampeonato da V Copa Latina de Futebol de Areia. O jogo aconteceu sob um sol de 40 graus na praia de Camburi, em Vitória, onde o Brasil marcou 5 gols contra 3 da seleção de Portugal.
CBN 20 Anos - Carolina Saitt - Seleção Brasileira de beach soccer ganha a Copa Latina de Futebol de Areia em terras capixabas
A partida foi marcada por muita emoção, já que o jogo começou com uma justa homenagem ao jogador Joelson dos Santos Pinto, o Jóia, morto a tiros no dia 3 de novembro daquele ano.
A Seleção Brasileira entrou em quadra com uma faixa que pedia a não violência e sim à paz, entretanto, com quinze segundos de jogo os portugueses mostraram que não estavam dispostos a ceder e marcaram o primeiro gol.
Apesar do susto, a seleção titular de Robertinho, Buru, Junior Negão, Jorjinho e Benjamin não se abateu, pois estava decidida a celebrar a memória de Jóia, junto ao título de campeã. Criada em 1998 pela Confederação Brasileira de Beach Soccer, a Seleção Brasileira também foi campeã por treze vezes da Copa do Mundo de Futebol de Areia.