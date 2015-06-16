Sejus apura se houve abuso em treinamento para formar inspetores penitenciários

A Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) abriu sindicância para apurar se houve abuso contra os alunos do curso de Formação de Inspetor Penitenciário do Espírito Santo. Os participantes denunciaram que sofreram tortura física e psicológica durante treinamento feito na Escola Penitenciária. Nos próximos dias, alunos e instrutores serão ouvidos pela Sejus.Nas imagens enviadas por um aluno ao portal Gazeta Online, é possível ver que um grupo de agentes foi colocado dentro de um camburão, onde minutos antes tinham sido lançadas bombas de gás lacrimogênio.

Em seguida, as portas do camburão foram fechadas e os alunos começaram a gritar e bater na lataria na tentativa de serem liberados. Do lado de fora, os instrutores gritam e xingam para que as pessoas se controlem e parem de bater.O secretário de Estado da Justiça, Eugênio Ricas, destacou que a princípio, não houve excessos, mas mesmo assim, o caso será apurado. “Numa visão inicial e uma análise superficial não verificamos nenhuma irregularidade. É algo que acontece em qualquer treinamento de força de segurança do país e do mundo. Mas foi instaurado uma sindicância para apurar e todos os envolvidos serão ouvidos para saber se houve algum excesso”, disse à Rádio CBN Vitória.Os alunos protocolaram denúncia no Ministério Público pedindo uma investigação sobre o caso. Por nota, o MP informou que o procedimento que analisa a atuação dos instrutores está em análise.