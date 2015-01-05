Seja precavido com viagens de última hora

Realizar uma viagem requer compromisso financeiro e muita atenção para não estourar o orçamento dos meses seguintes. Por isso, especialistas em economia e finanças costumam orientar que se planeje as férias com antecedência. Mas, se aquela desejada folga no trabalho em pleno verão surgiu apenas de última hora, ainda há tempo para arrumar as malas e partir para o destino desejado, mas é preciso estar aberto para novas ideias, caso aquele hotel dos sonhos já esteja lotado.Nesta época do ano, os destinos mais procurados são aqueles que possuem belas praias. No Brasil, o Nordeste continua sendo o foco principal do turista, com destaque para Maceió, em Alagoas; Recife, em Pernambuco; e Natal, no Rio Grande do Norte. Os resorts ainda são os mais procurados para quem escolhe esses destinos. O preço médio de uma viagem dessas, em um período de sete dias, é de R$ 4 mil, no pacote all inclusive, ou seja, incluindo passagem de avião, translado, as três principais refeições com bebidas, e dia de piscina com bebida inclusa.A Bahia e o Espírito Santo também tem boa procura, assim como as praias de Santa Catarina. Há quem prefira curtir ainda o clima tropical do Caribe, segundo Elvira Altoé Ferreghetto, presidente da Associação Brasileira de Agências de Viagens do Espírito Santo (ABAV-ES).A dica dada por Elvira para quem deixou a viagem de férias para última hora é procurar uma agência de viagem onde haverá um leque maior de opções a serem encaixadas dentro do destino desejado pelo turista, além do orçamento e tempo disponíveis pela pessoa. Mas é necessário flexibilidade, já talvez não seja possível reservar seu assento favorito no voo, ou o melhor horário de partida, ou até mesmo o quarto com a melhor vista."Sempre dá tempo. O ideal é procurar uma agência de turismo onde haverá um leque grande de opções. Porque agora é realmente ver o que tem disponível no mercado. Em épocas de baixa temporada o cliente diz o que quer, estuda o melhor hotel e fica tudo mais fácil. Nessa época, você pode querer um resort, por exemplo, mas só tem vaga em março, o que tem acontecido bastante. Se a pessoa quer viajar de qualquer maneira, ela vai se adaptar, ficar em um hotel com boa piscina, próximo a praia. A gente vai moldando dentro das disponibilidade do destino que a pessoa escolheu, dentro do orçamento que ela tem e do tempo disponível", explicou à Rádio CBN Vitória.Em 2015, a lógica de alguns turistas de que sair do país sai mais em conta do que transitar pelas praias brasileiras, devido aos custos praticados na alta temporada, não se aplica, devido a alta do dólar. "Isso não é uma regra. Fazendo as contas, dependendo do hotel que você escolheu lá fora. Falando em praia, dependendo do hotel que você escolheu no Caribe, por exemplo, ou Nordeste brasileiro, pode ficar mais ou menos mesmo valor. Mas temos que considerar o dólar, que está em alta neste momento", afirmou.Outras dicas para quem não planejou a viagem são: fazer uma pesquisa na internet sobre os destinos que gostaria de conhecer para poder avaliar as atrações disponíveis e fique atento ao que outros viajantes falam sobre o local; opte por pacotes de viagem, reservando hotel e passagem aérea juntos possibilita maior controle do itinerário de viagem; cheque a previsão do tempo; se tiver crianças e animais, cheque todas as regras do hotel reservado.