Seis municípios descumprem Lei de Responsabilidade Fiscal

Seis municípios capixabas descumpriram a Lei de Responsabilidade Fiscal, de acordo com dados do Tribunal de Contas do Espírito Santo (TCE-ES). Os municípios de Água Doce do Norte, Divino de São Lourença, Muniz Freire, Ibatiba, Pinheiros e Guarapari tiveram gastos com pessoal superiores aos limites estabelecidos por lei, em 2016.

Além disso, dos 71 municípios que enviaram ao TCE informações relativas às contas públicas do ano passado, 69 tiveram queda de arrecadação, segundo estimativa do tribunal. No entanto, há municípios que ainda não enviaram informações completas de todos os meses de 2016.

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Para agravar ainda mais a situação financeira dessas cidades, dos 71 municípios que prestaram contas, 56 registraram déficit. Esse resultado também pode sofrer alterações, já que há cidades cujos dados disponibilizados no Portal Cidades, do TCE, ainda não consideram os últimos meses do ano anterior.

O secretário geral de Controle Externo do TCE, Rodrigo Lubiana Zanotti, destacou o principal fator que leva aos resultados negativos. “O principal fator que está levando a essa tendência de aumento no déficit de execução orçamentária dos municípios é a queda na arrecadação”, disse.

Com isso, a quantidade de municípios deficitários vem subindo ano a ano no Estado. Em 2013, eram 13 cidades nessas condições, número bem abaixo das 56 registradas no ano passado.

As consequências desses resultados podem ser sentidas pelos moradores dessas cidades. Segundo Lubiana, quando os municípios entram num cenário como esse, a situação pode se agravar, levando as prefeituras a deixarem de prestar alguns serviços públicos à população. “Se a receita cai, automaticamente, é preciso restringir despesas. Isso significa otimizar os gatos, mas isso também tem reflexo na prestação de serviços para a sociedade”, afirmou.