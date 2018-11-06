O Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran-ES) não vai cumprir a meta de conceder 9 mil carteiras de habilitação gratuitas neste ano de 2018. O número faz parte da ação do programa CNH Social, destinado a pessoas de baixa renda. Neste ano, até o momento, apenas 1934 candidatos dos 3 mil selecionados deram entrada para tirar o documento, dentro da primeira etapa do projeto. As outras seis mil vagas do programa devem ser abertas somente em 2019, de acordo com o Detran.

No início do ano, o Governo do Estado havia anunciado a previsão de realizar três etapas do projeto em 2018, com 3 mil carteiras em cada uma delas.

Your browser does not support the audio element. Seis mil inscrições do projeto CNH Social são adiadas, diz Detran-ES

No entanto, o Detran suspendeu a abertura das novas fases durante o período da campanha eleitoral para evitar problemas com a legislação. Questionado se o Departamento já planejava a influência no cronograma com esse calendário, o diretor de habilitação e veículos do Detran, José Eduardo de Souza Oliveira, respondeu que eles preferiram agir com prudência. A partir disso, agora, as outras duas etapas - com a previsão de seis mil vagas no total - só poderão ser abertas em 2019, o que passa a depender do governo eleito. O diretor garante, porém, que há recursos em caixa para continuidade do projeto.

"Quando a segunda etapa seria lançada, a gente já estaria entrando no mês de agosto. Nós tínhamos um parecer anterior que não teria problema com a legislação eleitoral, mas depois achamos mais prudente não lançar naquele período porque estava muito próximo da eleição. Estamos com o dinheiro reservado, já está empenhado. E vamos mostrar para a equipe de transição", afirmou.

Além da legislação eleitoral, o Detran alega que o Sistema Federal de controle ao acesso dos dados do Cadastro Único, usado na seleção dos participantes do programa, sofreu atualizações, o que também dificultou o andamento dos processos.

DOCUMENTO

No meio desse imbróglio, estão os candidatos que precisam da gratuidade para ter uma habilitação. Uma dessas pessoas é a dona de casa Giovana Ribeiro, que recebe um salário mínimo de um benefício do Governo Federal para ajudar nos custos com o filho de 10 anos, que tem autismo. Ela quer tirar a carteira para melhorar a locomoção da criança.

"Como que com um salário mínimo, você consegue tirar carteira e manter uma criança. É impossível. Isso é para poder ter mobilidade nas necessidades do meu filho, que é autista, que é deficiente. Isso para ir em hospital, para ir em terapia. Ele faz Apae, ele faz Amaes", desabafa.