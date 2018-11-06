O Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran-ES) não vai cumprir a meta de conceder 9 mil carteiras de habilitação gratuitas neste ano de 2018. O número faz parte da ação do programa CNH Social, destinado a pessoas de baixa renda. Neste ano, até o momento, apenas 1934 candidatos dos 3 mil selecionados deram entrada para tirar o documento, dentro da primeira etapa do projeto. As outras seis mil vagas do programa devem ser abertas somente em 2019, de acordo com o Detran.
No início do ano, o Governo do Estado havia anunciado a previsão de realizar três etapas do projeto em 2018, com 3 mil carteiras em cada uma delas.
Seis mil inscrições do projeto CNH Social são adiadas, diz Detran-ES
No entanto, o Detran suspendeu a abertura das novas fases durante o período da campanha eleitoral para evitar problemas com a legislação. Questionado se o Departamento já planejava a influência no cronograma com esse calendário, o diretor de habilitação e veículos do Detran, José Eduardo de Souza Oliveira, respondeu que eles preferiram agir com prudência. A partir disso, agora, as outras duas etapas - com a previsão de seis mil vagas no total - só poderão ser abertas em 2019, o que passa a depender do governo eleito. O diretor garante, porém, que há recursos em caixa para continuidade do projeto.
"Quando a segunda etapa seria lançada, a gente já estaria entrando no mês de agosto. Nós tínhamos um parecer anterior que não teria problema com a legislação eleitoral, mas depois achamos mais prudente não lançar naquele período porque estava muito próximo da eleição. Estamos com o dinheiro reservado, já está empenhado. E vamos mostrar para a equipe de transição", afirmou.
Além da legislação eleitoral, o Detran alega que o Sistema Federal de controle ao acesso dos dados do Cadastro Único, usado na seleção dos participantes do programa, sofreu atualizações, o que também dificultou o andamento dos processos.
DOCUMENTO
No meio desse imbróglio, estão os candidatos que precisam da gratuidade para ter uma habilitação. Uma dessas pessoas é a dona de casa Giovana Ribeiro, que recebe um salário mínimo de um benefício do Governo Federal para ajudar nos custos com o filho de 10 anos, que tem autismo. Ela quer tirar a carteira para melhorar a locomoção da criança.
"Como que com um salário mínimo, você consegue tirar carteira e manter uma criança. É impossível. Isso é para poder ter mobilidade nas necessidades do meu filho, que é autista, que é deficiente. Isso para ir em hospital, para ir em terapia. Ele faz Apae, ele faz Amaes", desabafa.
As inscrições são abertas no site do Detran. Segundo as regras do programa, para ter a gratuidade, é necessário ganhar até dois salários mínimos, ter 18 anos ou mais e participar do CadÚnico - o cadastro para programas sociais do Governo Federal. Após a seleção e se aprovados, os candidatos precisam procurar Centro de Formação de Condutor (CFC), indicado pelo Detran, mais perto da cidade onde mora. Lá dará início a todo o processo para obter a CNH, que inclui a realização de exames, aulas e provas teóricas, e a parte prática de direção. Todos os custos são pagos pelo projeto.