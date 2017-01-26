Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

ALARMANTE

Seis em cada dez jovens de bairros vulneráveis do Estado deixaram a escola no ensino fundamental

Quase 7% dos jovens dizem não saber ou tem dificuldade para ler

Publicado em 26 de Janeiro de 2017 às 12:15

Publicado em 

26 jan 2017 às 12:15
Uma pesquisa do Instituto Jones dos Santos Neves em bairros vulneráveis do Espírito Santo mostrou que seis em cada dez jovens abandonaram a escola no ensino fundamental. A média de idade dos entrevistados é de aproximadamente 20 anos. Entre os principais motivos da evasão escolar estão a falta de interesse, a necessidade de trabalhar e casamento ou filhos.
Quase 7% dos jovens dizem não saber ou tem dificuldade para ler. Entre as mulheres um número é alarmante: 96% das que pararam de estudar, deixaram a escola por causa de casamento ou filhos. 43% dos pesquisados já tem ao menos um filho.
Os jovens pesquisados fazem parte do programa Ocupação Social, que busca criar oportunidades em bairros vulneráveis. Apesar dos dados negativos, 89% pretende voltar a estudar, 41% quer cursar o ensino superior e 75% sonha em abrir um negócio próprio.
A subsecretária de ações estratégicas Gabriela Lacerda disse que a pesquisa auxilia na estratégia do projeto, além da aplicação de melhorias no ensino, por meio da parceria já firmada com vários municípios, focando o ensino fundamental e a construção de creches. Muitos jovens querem oportunidades dentro dos bairros e boa parte quer abrir um negócio próprio. “A gente está construindo uma parceria com a iniciativa privada, por meio do Bandes, para oferecer microcrédito para esses jovens. Serão 4 mil vagas para 2017 na área de capacitação e empreendedorismo dentro dos bairros”, ressalta.
Para a diretora-presidente do Instituto Jones dos Santos Neves, Andrezza Rosalém, o levantamento mostra que o ensino público precisa mudar, pois esses jovens não se reconhecem na escola atual, principalmente os que saíram e querem voltar. “Uma escola que muitas vezes não atende o interesse. O jovem tem 16 a 20 anos e se sente incomodado de frequentar uma escola com crianças e que não é para ele”, acrescenta.
No total foram ouvidos 6.210 jovens de nove municípios capixabas. A pesquisa foi realizada entre novembro de 2015 e junho de 2016.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
5 chás caseiros para ajudar a combater a infecção urinária 
Ponto de Recarga de carro elétrico em garagem de condomínio
Moradores vão poder instalar ponto de recarga de carro elétrico em condomínios no ES
Imagem de destaque
Corpus Christi é feriado no ES? Saiba onde trabalhador tem direito a folga

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados