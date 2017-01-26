Seis em cada dez jovens de bairros vulneráveis do Estado deixaram a escola no ensino fundamental

Uma pesquisa do Instituto Jones dos Santos Neves em bairros vulneráveis do Espírito Santo mostrou que seis em cada dez jovens abandonaram a escola no ensino fundamental. A média de idade dos entrevistados é de aproximadamente 20 anos. Entre os principais motivos da evasão escolar estão a falta de interesse, a necessidade de trabalhar e casamento ou filhos.

Quase 7% dos jovens dizem não saber ou tem dificuldade para ler. Entre as mulheres um número é alarmante: 96% das que pararam de estudar, deixaram a escola por causa de casamento ou filhos. 43% dos pesquisados já tem ao menos um filho.

Os jovens pesquisados fazem parte do programa Ocupação Social, que busca criar oportunidades em bairros vulneráveis. Apesar dos dados negativos, 89% pretende voltar a estudar, 41% quer cursar o ensino superior e 75% sonha em abrir um negócio próprio.

A subsecretária de ações estratégicas Gabriela Lacerda disse que a pesquisa auxilia na estratégia do projeto, além da aplicação de melhorias no ensino, por meio da parceria já firmada com vários municípios, focando o ensino fundamental e a construção de creches. Muitos jovens querem oportunidades dentro dos bairros e boa parte quer abrir um negócio próprio. “A gente está construindo uma parceria com a iniciativa privada, por meio do Bandes, para oferecer microcrédito para esses jovens. Serão 4 mil vagas para 2017 na área de capacitação e empreendedorismo dentro dos bairros”, ressalta.

Para a diretora-presidente do Instituto Jones dos Santos Neves, Andrezza Rosalém, o levantamento mostra que o ensino público precisa mudar, pois esses jovens não se reconhecem na escola atual, principalmente os que saíram e querem voltar. “Uma escola que muitas vezes não atende o interesse. O jovem tem 16 a 20 anos e se sente incomodado de frequentar uma escola com crianças e que não é para ele”, acrescenta.