A partir deste 1º de abril, em todo território nacional, o requerimento do seguro-desemprego passa a ser feito por meio da internet e pelo empregador. No entanto, quem já está sem emprego antes do mês de abril e busca o benefício segue se submetendo a longas filas de espera. Na unidade do Faça Fácil, em Cariacica, que abre às 8h, a fila começa a ser formada por volta de 4h. Enquanto a internet não substitui as filas, tem gente que vê na situação a oportunidade para ganhar um dinheiro extra.

O casal Neide Belo e Eusébio de Abreu vendem salgados e bebidas em frente ao Faça Fácil, em Cariacica, e perceberam que a fila começava a se formar antes da abertura do prédio. Sendo assim, passaram a chegar mais cedo para alugar bancos para quem fica em pé na espera.“A gente chega umas 6h (sic) para alugar os banquinhos, vender meu café e o lanche. É R$ 1 por banquinho, e o pessoal já fica esperando a gente chegar para poder sentar. A fila é tensa, enorme, muito complicada. A ideia veio quando a gente via o pessoal todo em pé. Trouxemos uns dez e alugou tudo, aí fomos comprando mais. Quando chove, fazemos o mesmo com sombrinhas”, disse Neide.

Your browser does not support the audio element. Seguro-desemprego longa espera e até venda de bancos na fila em Cariacica

Sem emprego, Ruan Carlos saiu de madrugada da Serra para ir até o Faça Fácil em busca do benefício. Ele trabalhava como gerente de uma farmácia e agora busca outro emprego. "Eu saí cedo da Serra e cheguei aqui 5h15 para esperar a abertura. É uma fila que constrange bastante com essa dificuldade de conseguir trabalho”, explicou.Também na fila do seguro-desemprego, Ana Paula Ferreira trabalhava como vendedora de loja. Ela acredita que, com os requerimentos feitos pela internet, a situação deve melhorar. “Acho eu isso pode acelerar o processo e diminuir o sofrimento da fila“, opinou.De acordo com o Governo Federal, a mudança no requerimento vai acelerar os processos. O Ministério do Trabalho e Emprego vai exigir que as demissões feitas a partir desta quarta-feira sejam registradas com o uso da ferramenta chamada "Empregador Web". A partir deste sistema, será possível dar entrada no seguro-desemprego. Após encarar a fila do lado de fora, uma outra é formada com a abertura da unidade, na espera pelo atendimento. O Faça Fácil é gerido pelo Governo do Estado e engloba outros serviços como emissão de carteira de trabalho, de carteira de identidade e pagamento de contas. Com vários serviços, acaba sendo bastante procurado pela população de toda a Grande Vitória.