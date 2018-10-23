Seguro de carro na Serra é 30% mais caro por causa de roubo e furto

Índice de roubos e furtos de alguns modelos de carros elevam valores das apólices de seguro no Estado Crédito: Freepik

Na hora de fazer um seguro de automóvel, quem mora na Serra fica na desvantagem em relação aos demais municípios do Estado. Por causa do grande número de veículos roubados no município, o seguro de automóvel é, em média, 30% mais caro. Além do CEP (Código de Endereçamento Postal) onde o veículo pernoita, outros fatores como idade do condutor e modelo do veículo também influenciam no valor final do seguro.

Your browser does not support the audio element. Seguro de carro na Serra é 30 por cento mais caro por causa de roubo e furto

De acordo com o corretor de seguros Marcelo Henrique Chuquer, há algum tempo, o seguro automotivo na Serra é mais alto do que nas demais cidades. Em segundo lugar aparece Cariacica. Ele destaca que o número de veículos roubados por mês em cada município influencia diretamente no valor da apólice.

Marcelo conta que um condutor que morava na Praia da Costa e se mudou para a Serra pagou cerca de R$1 mil a mais no seguro por ter trocado de município. O valor passou de R$ 3 mil para R$4 mil.

“Ele morava na Praia da Costa e se mudou para a Serra por causa do trabalho e o seguro ficou mais caro exatamente por causa disso, por causa da região”.

O presidente do Sindicato dos Corretores de Seguro e de Empresas de Seguro no Espírito Santo, José Rômulo da Silva, explica que além da violência, outros fatores podem encarecer ou baratear o valor do seguro automotivo.

“O estado do veículo, o local em que ele trafega, se é guardado em garagem ou na rua, se é dirigido por menor ou por várias pessoas. É uma série de detalhes que impactam nesse valor. Não necessariamente se a região tem muitos furtos e roubos”, explicou.

CERCO ELETRÔNICO

José Rômulo explicou que a implantação do cerco eletrônico em Vitória este ano, que identifica veículos com restrição de furto e roubo por meio da placa, tem contribuído para a redução no preço final dos seguros de moradores da Capital.

Para ele, a implantação desse mesmo sistema no município da Serra também traria impactos positivos na hora de contratar ou renovar o seguro.

“É muito mais fácil contratar o seguro onde não há problema de roubo, do que contratar o seguro em Cariacica ou Serra, por exemplo, que não têm esse sistema de monitoramento que tranca as entradas principais da cidade”, disse.

O cerco eletrônico de Vitória começou a funcionar no início deste ano. Até o momento, 65 veículos foram recuperados com ajuda das câmeras distribuídas em 18 pontos da cidade. Vila Velha também está em processo de implantação do sistema.

A Prefeitura da Serra informou que está estudando a viabilidade de implantar o projeto de cerco eletrônico. Disse também que o município já conta com uma central de videomonitoramento composta por 160 câmeras, que têm contato direto com o Ciodes.