Seguro de carro Espírito Santo pode ser 40% mais caro se o proprietário for jovem

Quem tem entre 18 e 24 anos e pretende adquirir um carro deve preparar o bolso para pagar o seguro. Nessa faixa etária, o seguro é até 40% mais caro se comparado com um motorista de 40 anos de idade, por exemplo. A falta de experiência ao volante e o grande número de acidentes envolvendo jovens são fatores que deixam o seguro mais caro.De acordo com o diretor do Sindicato dos Corretores de Seguros e de Empresas Corretoras de Seguro no Espírito Santo (Sincor-ES), Paulo Henrique Rocha, além do seguro do jovem ser mais caro, o motorista que tem um jovem na família também pagará mais caro pela apólice.

Your browser does not support the audio element. Seguro de carro Espírito Santo pode ser 40 por cento mais caro se o proprietário for jovem

“O seguro pode estar no nome do pai do jovem. Mas só dele declarar no seguro que existem pessoas entre 18 e 24 anos, que possam dirigir o veículo, isso já faz que haja um aumento no seguro”, destacou à Rádio CBN.

Para estipular o valor da apólice, as seguradoras levam também em conta as estatísticas de acidentes envolvendo jovens. Como os acidentes acontecem na maioria das vezes com jovens homens, o seguro para pessoas com mais de 25 anos e mulheres é mais barato.

“A estatística tem mostrado que o jovem, em geral, bate com o carro pela falta de experiência, um pouco também pela irreverência de ser jovem. Os acidentes causados por jovens podem causar prejuízos maiores, porque as batidas acontecem em alta velocidade. Então, acaba causando danos maiores ao veículos”, disse.

O diretor do Sincor acrescentou que a cidade onde o motorista mora também influência no preço final do seguro. Ele disse que um motorista que reside em algum bairro da Serra vai pagar mais pela apólice se ele morasse em Vitória. A grande quantidade de carros roubados no município serrano eleva os valores.