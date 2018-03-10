Segurança será reforçada para garantir uso do rotativo na Cidade Alta

Moradores afirmam que estacionamento rotativo vai gerar mais gastos aos motoristas Crédito: Arquivo

O Centro de Vitória vai receber mais 330 vagas de estacionamento rotativo a partir desta segunda-feira (12). Todas ficam localizadas na Cidade Alta, região com grande número de guardadores de carros. Para garantir que os motoristas possam utilizar as vagas de rotativo sem precisar pagar também aos guardadores, nas próximas semanas, a segurança na região será reforçada.

De acordo com o secretário municipal de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana de Vitória, Tyago Hoffmann, equipes da assistência social irão fazer o serviço de abordagem e orientação ao guardadores oferecendo cursos de qualificação profissional. Além disso, haverá reforço da Guarda Municipal e policiais na região.

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“É uma região tradicional com presença dos flanelinhas, então, precisamos ter nesse momento uma atenção especial para que não haja nenhum tipo de conflito e que as pessoas possam usar o rotativo. Já estamos preparando um trabalho que vai acontecer nas próximas semanas com a Polícia Militar, Guarda Municipal e Secretaria de Assistência Social”, disse.

O secretário destacou que a implantação do rotativo foi uma solicitação dos moradores da região. Também foi levado em consideração a importância histórica do local, como a Catedral Metropolitana e o Palácio Anchieta, além dos Fóruns.

“Aquele é um espaço de bastante conflito no uso do espaço público. Recebemos os moradores em reunião e eles reclamaram muito sobre veículos estacionados em frente às garagens e em ruas onde é proibido estacionar, também ouvimos os motoristas da região”, afirmou.

As ruas contempladas são: Nestor Gomes, com 23 vagas; Pedro Palácios, 68; Benjamim Costa, 13; São Francisco, 10; Dionísio Rosendo, 36; José Marcelino, 27; e Professor Baltazar, 50. No entorno da Catedral Metropolitana de Vitória, terão outras 103 vagas.

Ainda nesta segunda, haverá a ampliação do número de vagas em locais onde o sistema já existe. Na Enseada do Suá, da rua Eurico Aguiar até a Almirante Soído, serão 46 novas vagas. Em Santa Lúcia, a rua Arnaldo Magalhães Filho (do Shopping Rio Branco), terá 31 vagas. Na Praia do Canto, haverá mais 12 vagas na rua Major Clarindo Fundão.