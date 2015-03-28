As viaturas da Polícia Militar, que contavam com quatro smartphones, um para cada policial, agora passam a ter somente um aparelho. O mesmo vai ocorrer com as duplas de militares que fazem o patrulhamento à pé, de bicicleta ou a cavalo. Aqueles que trabalham nestas modalidades também terão de dividir um único celular. Apesar de parecer um corte de aparato, por conta de uma possível redução de gastos, essa mudança é para que seja feita uma redistribuição dos smartphones. O objetivo é que um número maior de equipes tenham acesso ao equipamento.As informações são do secretário Estadual de Segurança Pública, André Garcia. Por meio dos celulares, os policiais conseguem acessar o sistema de informação com a ficha completa da pessoa abordada, conectando-se ao mesmo banco de dados disponível no computador de bordo da viatura e no Ciodes.

Your browser does not support the audio element. Segurança reduz quantidade de smartphones para equipes policiais

Necessidade de redistribuição

Atualmente, a corporação conta com mais de 1.000 aparelhos, sendo que 800 deles foram entregues pelo próprio secretário André Garcia, em março de 2013, ainda na gestão do governador Renato Casagrande (PSB). Garcia explica a necessidade de refazer essa distribuição.

“Há algumas distorções na distribuição. O propósito de ter um telefone com acesso aos serviços da Sesp e eventualmente a possibilidade da população acionar a polícia, está condicionada à existência do telefone e do recurso operacional. Por exemplo, em uma viatura com quatro homens, eu preciso de um smartphone. Se eu tiver quatro smartphones, passa a ser telefone pessoal”, afirmou à Rádio CBN Vitória.

Secretário nega ser corte de gasto

Atualmente, a população de vários bairros na Grande Vitória possui o número dos telefones dos policiais para passar ocorrências. Mesmo assim, o secretário acredita que a alteração não trará prejuízo às operações da Polícia Militar. O secretário André Garcia nega que a medida seja para cortar de gastos, pois os smartphones não serão desativados, e sim remanejados.