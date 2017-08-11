Segurança Pública investiga envolvimento de presos em ataque a ônibus

Ônibus é queimado em Nova Brasília, em Cariacica Crédito: Naiara Lamas

A polícia investiga se os incêndios a ônibus entre quinta e sexta-feira foram motivados por ações de presos. No incêndio em Nova Brasília, nesta sexta-feira, relatos do cobrador e do motorista, dão conta de que um dos criminosos disseram que “a ordem partiu do presídio de cima” e que “está tendo muita pressão”. Na quinta-feira, em Cangaíba, os bandidos disseram que estavam incendiando o ônibus porque comparsas foram presos.

Segundo o comandante do policiamento ostensivo da Grande Vitória, coronel Alexandre Ramalho, é necessário ter cautela para relacionar as situações, com reforço intenso das forças de inteligência da Secretaria de Segurança Pública (Sesp) e da Polícia Civil. “Tudo o que a PM falar agora é hipótese. Precisamos de uma atuação forte na área de investigação para tentar buscar saber se as informações de testemunhas procedem. Ontem falaram que era por causa de pessoas presas. Hoje falam que é por causa de presídio”, destacou.

Relatos de moradores e dos motoristas e cobradores que passaram pela situação na quinta e na sexta-feira disseram que os três criminosos que atearam fogo nos ônibus estavam em um Fiat Uno prata. A distância de Cangaíba para Nova Brasília é em torno de 5 a 7 km, segundo a PM.

Por causa da situação, segundo Ramalho, as forças táticas foram deslocadas para o município, como a Companhia Independente de Missões Especiais (Cimesp) e a força motorizada. O coronel diz, no entanto, que não é possível estar em todos os locais ao mesmo tempo, visto a quantidade de bairros e viagens de ônibus.

O Secretário Estadual de Segurança Pública e Defesa Social, André Garcia, confirmou que as primeiras informações dão conta de que existe relação entre os casos que aconteceram em Cangaíba e Nova Brasília. “Nós temos levantado informações nesse sentido. Mas não podemos adiantar muito. Infelizmente é uma prática recorrente, não só no Estado, todas as vezes que há prisões de indivíduos. Muitas vezes eles aproveitam uma chance para praticar um ato, mesmo com policiamento nas ruas, com atos oportunistas”, declarou.

Na Grande Vitória, além dos casos desta semana, o último caso de ônibus incendiado aconteceu em Padre Gabriel, também em Cariacica, em junho. No município de Vitória um micro-ônibus do sistema municipal foi incendiado em Santa Martha, em maio. Vários outros incêndios aconteceram durante a paralisação da Polícia Militar, em fevereiro.

RELEMBRE OS ÚLTIMOS CASOS DESDE O ANO PASSADO

- 9 de março de 2016: Um ônibus Transcol foi incendiado por dois criminosos na região de Nova Almeida, Serra. Dentro do veículo havia cerca de seis passageiros. Ninguém ficou ferido. Eles roubaram o trocador antes de cometer o crime.

- 5 de outubro de 2016: Um ônibus foi incendiado no bairro Oriente, em Cariacica, na rua principal do bairro. Segundo a polícia, o ato foi criminoso e a suspeita é de que tenha relação com a disputa de gangues de traficantes na região. Uma moradora do bairro passou mal após inalar a fumaça e foi levada ao hospital.

- Paralisação da PM: Cerca de 7 ônibus foram incendiados na paralisação da Polícia Militar no Espírito Santo, em fevereiro, em locais como São Torquato, em Vila Velha, Campo Belo, em Cariacica, e Manguinhos, na Serra. Na época, o Sindirodoviários-ES chegou a suspender ou restringir a circulação de coletivos.

- 26 de maio deste ano: um ônibus municipal foi incendiado em Santa Martha, em Vitória. A polícia não soube, na época, a motivação. Um motorista sofreu queimaduras e ficou ferido.

- 10 de junho deste ano: um ônibus do Transcol foi incendiado em Padre Gabriel, em Cariacica. 20 passageiros estavam no coletivo e a morte de um traficante foi apontada como a causa.

- 10 de agosto deste ano: ônibus incendiado em Cangaíba, zona rural de Cariacica, no ponto final. Ninguém estava no veículo e, segundo rodoviários, a prisão de bandidos foi colocada como a causa.