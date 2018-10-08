Segurança nas eleições: 62 detidos no Espírito Santo neste domingo

O Centro Integrado de Comando e Controle da Secretaria Estadual de Segurança Pública (Sesp), registrou 50 ocorrências policiais durante as eleições gerais deste domingo (07). Desses casos, a maioria foi referente a boca de urna: foram 43 registros desse delito. Além disso, 62 pessoas foram conduzidas para as Polícias Civil e Federal, mas somente uma foi presa em flagrante.

O secretário estadual de Segurança Pública, Nylton Rodrigues, destacou a integração das forças de segurança para que as eleições ocorressem sem graves ocorrências no Espírito Santo. “Nesse planejamento, destaca-se a integração entre as forças de segurança estaduais, a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, especialmente com o TRE-ES. Essa integração possibilitou um ótimo planejamento”, disse.

Your browser does not support the audio element. Segurança nas eleições - 62 detidos no ES neste domingo

Além dos 43 casos de boca de urna, foram dois casos de violação de sigilo, enquanto compra de voto, transporte irregular de eleitor, propaganda irregular, falsidade ideológica e incidente de queda de energia tiveram um registro cada.

Vila Velha teve o maior número de ocorrências do Estado, com 11. Em seguida, vem Serra e Aracruz, com seis, e Cariacica, Vitória e Linhares com quatro cada um. Também foram registrados problemas em Guaçuí, Nova Venécia, São Gabriel da Palha, Pinheiros, Colatina, Santa Teresa, Cachoeiro de Itapemirim, São Mateus, Conceição da Barra, João Neiva, Iconha, Guarapari e Pedro Canário.

Entre os casos mais curiosos registrados pelas forças de segurança, estão uma filmagem de voto, feita com tablet, no município de Linhares, no norte do Estado, e um vereador que foi detido em Guaçuí, na região Sul, por suspeita de estar fazendo boca de urna.