Marcos do Val (PPS) foi eleito senador do ES Crédito: Vitor Jubini

O consultor em segurança Marcos do Val (PPS) conquistou uma das duas vagas do Espírito Santo no Senado nesta eleição. Considerado uma das surpresas do pleito capixaba, desbancou rivais que disputavam a reeleição. O outro senador vencedor no estado foi o delegado Fabiano Contarato. Em seu primeiro pronunciamento após a confirmação da eleição, Marcos do Val reforçou que o principal foco do seu mandato será para demandas da segurança pública.

Your browser does not support the audio element. Segurança não se faz com tiro e bomba, diz senador eleito Do Val

“Todo mundo sabe que eu lido e trabalho com segurança pública há 20 anos. Então, a espinha dorsal do projeto vai ser ela. Segurança pública não se faz com tiro, pancada e bomba. É com projeto social, com educação, com geração de renda. São outros setores que a gente precisa trabalhar”, opinou o senador.

Marcos do Val teve cerca de 863 mil votos, totalizando 24,08% dos votos válidos. Vitorioso nas urnas aos 47 anos, esta é a primeira eleição em que ele concorreu. Nas principais pesquisas de intenção de voto, por várias vezes, Do Val apareceu como a quarta força do estado. Na reta final, ele conseguiu desbancar rivais que apareciam em melhores colocações, como Magno Malta (PR) e Ricardo Ferraço (PSDB).

RECURSOS E RENOVAÇÃO

O novo senador do Espírito Santo destacou a importância de conseguir ser eleito com menos recursos financeiros do que os rivais. Na avaliação dele, sua vitória é resultado da vontade dos eleitores em buscar uma renovação na política.

“Os nossos concorrentes tinham valores expressivos e milionários, enquanto nós tínhamos vamos bem ao nível de uma candidatura de vereador. A gente conseguiu mostrar que, com pouco dinheiro, mas com criatividade, competência e com histórico de profissional, você consegue fazer a diferença”, disse Do Val.