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ESPÍRITO SANTO

"Segurança não se faz com tiro e bomba", diz senador eleito Do Val

Consultor de segurança, de 47 anos, foi eleito com 24% dos votos válidos e será senador pela primeira vez

Publicado em 07 de Outubro de 2018 às 21:33

Eduardo Dias

Eduardo Dias

Publicado em 

07 out 2018 às 21:33
Marcos do Val (PPS) foi eleito senador do ES Crédito: Vitor Jubini
O consultor em segurança Marcos do Val (PPS) conquistou uma das duas vagas do Espírito Santo no Senado nesta eleição. Considerado uma das surpresas do pleito capixaba, desbancou rivais que disputavam a reeleição. O outro senador vencedor no estado foi o delegado Fabiano Contarato. Em seu primeiro pronunciamento após a confirmação da eleição, Marcos do Val reforçou que o principal foco do seu mandato será para demandas da segurança pública.
Segurança não se faz com tiro e bomba, diz senador eleito Do Val
“Todo mundo sabe que eu lido e trabalho com segurança pública há 20 anos. Então, a espinha dorsal do projeto vai ser ela. Segurança pública não se faz com tiro, pancada e bomba. É com projeto social, com educação, com geração de renda. São outros setores que a gente precisa trabalhar”, opinou o senador.
Marcos do Val teve cerca de 863 mil votos, totalizando 24,08% dos votos válidos. Vitorioso nas urnas aos 47 anos, esta é a primeira eleição em que ele concorreu. Nas principais pesquisas de intenção de voto, por várias vezes, Do Val apareceu como a quarta força do estado. Na reta final, ele conseguiu desbancar rivais que apareciam em melhores colocações, como Magno Malta (PR) e Ricardo Ferraço (PSDB).
RECURSOS E RENOVAÇÃO
O novo senador do Espírito Santo destacou a importância de conseguir ser eleito com menos recursos financeiros do que os rivais. Na avaliação dele, sua vitória é resultado da vontade dos eleitores em buscar uma renovação na política.
“Os nossos concorrentes tinham valores expressivos e milionários, enquanto nós tínhamos vamos bem ao nível de uma candidatura de vereador. A gente conseguiu mostrar que, com pouco dinheiro, mas com criatividade, competência e com histórico de profissional, você consegue fazer a diferença”, disse Do Val.
Marcos Do Val também afirmou que pretende fomentar discussões a respeito dos critérios exigidos para a posse e o porte de arma no país.

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