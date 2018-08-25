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Centro de Vila Velha

Segurança: morador quer pagar obra para imóvel voltar a ter base da PM

Ricardo Laranja Bosi se propôs a arcar com os custos de reforma do Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC), que funcionava como ponto de apoio da PM no Centro de Vila Velha

Publicado em 25 de Agosto de 2018 às 12:24

Caique Verli

Caique Verli

Publicado em 

25 ago 2018 às 12:24
Arrombamentos, assaltos constantes e medo rodam os comerciantes do Centro de Vila Velha, umas das principais áreas comerciais da cidade. Cansado de esperar por mais segurança na região, o engenheiro civil Ricardo Laranja Bosi se propôs a arcar com os custos da reforma do Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC), que funcionava como ponto de apoio da Polícia Militar no horário comercial e foi desativado por problemas de estrutura. O imóvel pertence à Prefeitura de Vila Velha. 
Bosi e mais 20 moradores e comerciantes fizeram um protesto na manhã deste sábado (25) pedindo o retorno da base fixa. O grupo fez uma caminhada na avenida Jerônimo Monteiro, junto com um trio elétrico, até a Praça Duque de Caxias, onde está localizado o imóvel do SAC.
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Ricardo Laranja Bosi vai tirar do próprio bolso o dinheiro necessário para reformar o local onde funcionava uma espécie de base fixa da PM Crédito: Caíque Verli
Assim como vários outros moradores, a esposa de Ricardo foi assaltada na região, o que motivou o engenheiro a tomar a frente da reforma na unidade.
"Na verdade, nós estamos abandonados. O Centro está abandonado. Por isso eu fiz a proposta já que temos o imóvel. É um reparo elétrico, hidráulico, de telhado, pintura, é um vidro quebrado. Falta pouca coisa para a gente ter mais segurança no Centro de Vila Velha", afirma Ricardo.
A comunidade afirma que está esperando o retorno da unidade há dois anos e que a falta de um ponto fixo da PM na região deixa o bairro ainda mais vulnerável à ação de criminosos, como comenta a comerciante Maíra Cristina Sassi, que tem uma loja de aquários no local há mais de 15 anos.
"A gente vive com uma constante apreensão. É o tempo todo desse jeito. Até porque nós sabemos que o tempo de resposta da PM (para chegar em uma ocorrência) está muito demorado. Estamos com um déficit no policiamento do Centro", reclama.
A insegurança no bairro coloca em risco o funcionamento das lojas e a manutenção dos empregos, como alerta o presidente da Associação de Moradores do Centro de Vila Velha, Wolmar Medici.
"Muito em risco o funcionamento porque agora eles (os comerciantes) estão trabalhando com a porta fechada e contratando segurança, do próprio bolso, para poder trabalhar durante horário comercial", desabafa Wolmar.
A secretaria municipal de Defesa Social e Trânsito (Semdest) disse que acatou a proposta do morador e que vai se reunir novamente com a comunidade em setembro. Reforçou que já conversou com os moradores, que tiveram acesso ao local para ver o que precisa ser feito. A secretaria também destacou que tem interesse, caso haja consentimento da PM, em implantar uma base da Guarda Municipal em conjunto com a polícia no local. 
Já o tenente-coronel Biato, comandante do 4° Batalhão em Vila Velha, ponderou que o retorno da atividade da Polícia Militar no SAC requer bastante diálogo. "Vamos conversar com a comunidade, como sempre fazemos, para ver se o retorno é viável. Isso depende, por exemplo, se o imóvel está legalizado e se temos condições de manter um policiamento ali. Vamos verificar o número de ocorrências registradas já que a 1ª Companhia, que atende o Centro de Vila Velha, é responsável por outros bairros também. Além disso, a redondeza já conta com a ostensividade da Guarda Municipal e não posso ter uma sobreposição de policiamento", argumenta o comandante, que contou que deve marcar uma reunião com a comunidade nas próximas semanas.
Segundo o tenente-coronel, a atividade da PM no SAC foi interrompida porque o fornecimento de energia elétrica do espaço, que é da Prefeitura, foi cortado por falta de pagamento. "Precisaríamos definir também quem vai pagar os custos", complementa Biato.

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