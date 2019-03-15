Entrega do documento aconteceu no auditório do Centro de Estudos Dom Silvestre Scandian, em Vitória. Crédito: José Carlos Schaeffer

As políticas públicas para o Espírito Santo que podem ser implementadas ou ampliadas foram destaque em uma carta, produzida pela Arquidiocese de Vitória, que foi entregue para autoridades do Governo do Estado, do Legislativo e do Judiciário capixaba, nesta sexta-feira (15). O documento joga luz ao tratamento dado a questões que envolvem, por exemplo, o aumento do número de moradores de ruas na região metropolitana capixaba, a poluição atmosférica, o abastecimento de água, e a segurança pública e sistema carcerário. Estes últimos definidos na carta como "feridas putrificadas".

O arcebispo de Vitória, Dom Dario Campos, foi quem entregou as propostas ao governador Renato Casagrande (PSB) e aos representantes do Legislativo e Judiciário. O líder católico no Estado explicou o teor do documento e deu destaque à atenção aos mais pobres e em condições de rua.

Your browser does not support the audio element. Segurança é ferida putrificada, diz carta da Arquidiocese de Vitória

“Entregamos ao governador uma carta com três projetos principalmente para a questão hídrica, a questão social e a questão prisional, que são problemas que clamam no nosso Estado. Outro problema também é a questão dos moradores de rua. O que fazer com eles, como trabalhar, porque é um problema social e nós temos que bater de frente”, destacou.

Quanto ao Meio Ambiente, o documento destaca o consumo de recursos hídricos, do solo e do ar por parte de projetos industriais estabelecidos no Estado que, segundo a arquidiocese, causam prejuízos sociais e econômicos “incalculáveis”.

Na área de seguridade social, foi apontado o crescimento do número de moradores de rua e desempregados e a preocupação com a agenda política nacional, citando a PEC de congelamento dos gastos públicos e a reforma trabalhista, que segundo o documento, “cada vez mais atingirão de forma desumana os pobres e as minorias sociais”.

O terceiro tema destacado pela arquidiocese foi o da segurança pública e sistema carcerário. Classificadas como uma “ferida putrificada que purga há várias décadas no Espírito Santo”, as áreas foram citadas com alto número de assassinatos de jovens, negros e pobres e o crescimento da população carcerária nos últimos anos.

PROPOSTAS

Entre as inúmeras propostas para cada área, estão a maior participação popular na tomada de decisões, e a transparência nos trabalhos de elaboração das políticas públicas. O governador Renato Casagrande afirmou que os temas são prioritários.

“Na hora que a Igreja Católica lança uma campanha dessa, com este tema, também está chamando todos os cristãos católicos para que possam diretamente, pessoalmente, na família ou na comunidade atuarem, dando a sua contribuição na melhoria das políticas públicas. Seja exercendo o papel protagonista de líderes em cada comunidade, resolvendo questões importantes para as pessoas mais necessitadas, ou seja cobrando políticas públicas”, disse.