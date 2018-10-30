Segurança é assassinado em frente a loja no Centro de Vitória

O assassinato aconteceu na Avenida Jerônimo Monteiro, em Vitória, por volta das 17h30 Crédito: Fábio Linhares | TV Gazeta

Um homem foi assassinado no final da tarde desta terça-feira (30) na Avenida Jerônimo Monteiro, no Centro de Vitória , em frente a uma loja.

Segundo a reportagem da Rádio CBN Vitória (92,5 FM) que esteve no local, o homem trabalhava no bairro e fazia serviço de segurança para alguns estabelecimentos comerciais. Segundo testemunhas, não teria sido assalto, mas sim execução. O suspeito chegou a pé ao local perguntando pelo segurança e, quando encontrou a vítima, chegou atirando. Foram ouvidos três ou quatro tiros.

O Serviço de Atendimento Móvel (Samu) chegou a ser acionado, mas o homem já estava morto. Três viaturas da Polícia Militar estão no local. A área foi isolada.

Fábio da Silva Gonçalves, de 42 anos, trabalhava como segurança nas lojas do Centro há muitos anos. A PM disse que pelo menos seis cápsulas de .380 foram encontradas espalhadas pelo chão. A família dele está no local e os funcionários que trabalham no entorno disseram que Fábio era muito conhecido e querido no bairro.

Segundo informações da reportagem do Gazeta Online, que também está no local do homicídio, nesta segunda-feira (29) aconteceu um assalto em uma joalheria do Centro de Vitória, do lado da loja em que aconteceu o assassinato de Fábio. O segurança teria encontrado os suspeitos de assaltarem a loja, e a suspeita é de que eles tenham voltado para "vingar" o assalto.

Além de segurança, ele também era professor voluntário de um Centro Comunitário de Bela Vista, onde dava aula de artes marciais para crianças de 8 a 14 anos.

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